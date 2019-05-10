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BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'da taraflara ateşkes çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:22 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'da taraflara ateşkes çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaların ve kötüye giden insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

BMGK'nin mayıs ayı dönem başkanı Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Dian Triansyah Djani, Libya'daki gelişmelerin kapalı oturumda görüşüldüğü toplantının ardından konsey adına açıklamalar yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Trablus'ta sivillerin hayatını tehlikeye atan ve siyasi çözüm beklentilerini tehdit eden istikrarsızlıktan endişe duyduğunu belirten Djani, konseyin Libya'daki taraflara BM denetiminde müzakerelere geri dönme ve ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı güçler, ilk günlerde hızla ilerleyerek Giryan, Sabrata, Surman ve Terhune gibi kentleri ele geçirdi. UMH'ye bağlı birlikler ise başlattıkları karşı operasyonlarla, Trablus Havalimanı, Ayn Zara, Hillet el-Furcan, Vadi er-Rabi ve Kasr ben Gaşir gibi bölgeleri Hafter güçlerinin elinden geri aldı.

Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre, Trablus ve çevresinde yaklaşık bir aydır süren çatışmalarda 440'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes BMGK Libya

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