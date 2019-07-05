BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'daki saldırıya kınama

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda üç ayda bin kişinin öldüğünü açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Libya'da Salı günü bir sığınmacı gözaltı merkezini hedef alan ve 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını kınadı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi tarafından onaylanan metinde, "tüm tarafların acilen gerginliği azaltması ve ateşkes ilan etmesi gerektiğine" vurgu yapıldı. Ortak açıklamada, ülkede savaşan taraflara siyasi görüşmelere dönmesi, uluslararası kamuoyuna da Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyması için çağrı yapıldı.

Açıklama, BM Güvenlik Konseyi'nde geçen Çarşamba günü kapalı kapılar ardında yapılan Libya toplantısının ardından geldi. Söz konusu oturumda ABD'li diplomatlar İngiltere'nin sunduğu metin üzerinde Washington ile istişarede bulunmak için zaman talep etmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta büyük bölümünü diğer Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu yaklaşık 600 sığınmacının tutulduğu gözaltı kampındaki bir hangarın vurulduğu saldırıda 130 kişi de yaralanmıştı.