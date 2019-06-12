BM Güvenlik Konseyi'nden Sudan'a kınama

Ordunun protestoculara müdahalesinde geçen hafta 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Sudan'ı, yaşanan yoğun şiddet olayları nedeniyle kınadı.

Sudan'da ordunun, ülkeyi 30 yıldan uzun bir süre yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i devirmesinden bu yana devam eden siyasi krizde yaşanan şiddet olayları nedeniyle yapılan açıklamada, tırmanan şiddet kınanarak, taraflara uzlaşmaya yönelik bir çözüm bulmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada insan haklarına saygı vurgusu yapılırken, sivil halkın korunması ve sorumluların cezalandırılmasının da önemine değinildi.

Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'da ulusal geçiş sürecini şiddetten uzak ve birlik içinde aşılmasına yönelik bölgesel ve uluslararası girişimlerine de destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Muhaliflere yakın Sudan Doktorlar Birliği'nin (CCSD) verdiği bilgiye göre başkent Hartum‘da geçen hafta sivil hükümet talebiyle oturma eyleminde bulunan protestoculara güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesinde 108 kişi yaşamını yitirmişti. Sağlık bakanlığının bir yetkilisi ise müdahalede 61 kişinin öldüğünü açıklamıştı.