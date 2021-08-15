BM Güvenlik Konseyi’ne Acil Toplantı Çağrısı

Taleban güçlerinin Afganistan’da Kabil’e ulaşmasının ardından aralarında Rusya, Fransa, Estonya, Norveç’in de olduğu birçok ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acilen toplantıya çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre konseyin yapılan acil toplantı çağrılarının ardından muhtemelen yeni haftanın ilk gününde toplanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres önceki günkü açıklamasında Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taleban'a saldırılarına derhal son vermesi ve müzakere masasına geri dönmesi için çağrısında bulunmuştu.

Guterres, Afganistan’da gelinen son durumu trajik ve kaotik bir durum olarak nitelendirmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Taleban’ın daha fazla bölgeyıi ele geçirmek için düzenlediği saldırıların ülkeyi tahrip ettiğini, müzakerelere dönmesinin hem ülke hem de Afgan halkının yaranına olacağını belirterek, ”Taleban iyi niyet çerçevesinde müzakere masasına dönmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Guterres, ülkede insani ihtiyaçların her saat başı giderek arttığını ve ülkenin büyük ölçüde kontrolden çıktığını da vurgulayarak, ”Afganistan’da kaos ve umutsuzluk hakim. Trajik bir şekilde nesiller boyu çatışma yaşayan bir ülke için bile gelinen son durum kaotik. İnsanlar çaresiz ve sancılı. Uzun bir süredir acı çeken halk inanılmaz bir trajedi içinde” demişti.

