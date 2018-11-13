BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze için acil toplanma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuveyt ve Bolivya, Gazze'de yaşanan şiddet olayları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

BM'deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 üyeli konseyin geçici üyelerinden Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in, ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından BMGK'den acil toplantı talebinde bulundu.

Konseyin bugün kapalı oturumda Gazze'de yaşanan gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve bir İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Öte yandan, Filistinli gruplar Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.

