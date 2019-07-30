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BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Üyesinden İdlib Soruşturması Çağrısı

30.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, daimi üyeleri arasında yer alan ABD, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere üçte ikisi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Suriye’nin kuzeybatısında BM destekli sağlık merkezlerine yönelik saldırıların soruşturulmasını istedi

BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Üyesinden İdlib Soruşturması Çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, daimi üyeleri arasında yer alan ABD, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere üçte ikisi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Suriye’nin kuzeybatısında BM destekli sağlık merkezlerine yönelik saldırıların soruşturulmasını istedi.

Rusya destekli Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat güçleri yaklaşık 3 ay önce Suriye’de rejim karşıtı grupların son kalesi konumundaki İdlib’e yönelik operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler operasyonda bugüne kadar en az 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 440 bin kişinin de göç etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

BM Güvenlik Konseyi, İngiltere, Fransa ve ABD dışında veto yetkisine sahip olan daimi üyeler Rusya ve Çin’in veto hamleleri sebebiyle Suriye konusunda tıkanmış durumda. Bu da Suriye’de sekiz yıldır devam eden iç savaşta Esat rejimi için koruma kalkanı sağlıyor.

İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Belçika, Peru, Polanya, Kuveyt, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya Suriye’de BM destekli tesislere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma açılmaması konusunda BM Genel Sekreteri Guterres’e diplomatik bir dilekçe gönderdi.

Reuters haber ajansının ulaştığı metinde “Nisan ayı sonundan bu yana Suriye’nin kuzeybatısında gerilimin azaltıldığı bölgelerde bulunan BM destekli tesisler listesinde yer alan en az 14 tesis ya imha edildi ya da hasar gördü” denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den BM tesislerinin hedef alındığı bu saldırılar konusunda iç soruşturma başlatılması çağrısında bulundular.

Guterres'in sözcüsü: 'Talebi değerlendireceğiz'

BM Genel Sekreteri’ne yazılan mektupta, örnek olarak eski BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Halep’te Suriye Kızılayı’na bağlı insani yardım konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin soruşturma açılması amacıyla yetkisini kullandığı hatırlatıldı.

Guterres’in sözcüsü Farhan Hak 10 ülkenin temsilcilerinin Genel Sekreter ile biraraya geldiğini doğruladı, Guterres’in talebi değerlendireceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler yetkilisi Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’ne verdiği bilgide Suriye’de çatışmanın taraflarıyla BM’ye ait tesislerin koordinatlarını ve bilgilerini paylaşmalarına rağmen Nisan ayından bu yana bölgede BM’ye ait çok sayıda sağlık merkezinin hedef alındığını söyledi.

İdlib’de Rusya’nın desteğiyle rejimin operasyon başlatmasından bu yana yedinci kez BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi veren Mark Lowcock, “Paylaştığımız bu bilgi amacına uygun şekilde yani tesisleri korumak için mi kullanılıyor yoksa tesislerin hedef alınması için mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 10 üyesi Guterres’e bölgede çatışmaların azaltılması mekanizmasının neden saldırıları caydırmadığı konusunda da bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Rusya ve Suriye ise bölgede sivillerin ya da sivil altyapının hedef alınmadığını savunuyor ve Birleşmiş Milletler’in sağlık merkezlerine yönelik saldırıları doğrularken, kullandığı kaynakların güvenilirliğini sorguluyor.

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