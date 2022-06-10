BM Güvenlik Konseyi’nin Beş Yeni Üyesi Belirlendi

NEW YORK- Yapısı sürekli eleştirilen, yapısının değiştirilmesi için sürekli reform çağrılarının yapıldığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan yeni beş üyesi, BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde belirlendi.

76. BM Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, 192 üye devletin katılımıyla yapılan oylamada, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre’nin BM Güvenlik Konseyi’nin yeni geçici üyeliğine seçildiğini açıkladı. BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilen beş ülke Ocak 2023'ten itibaren küresel barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu BM’nin en güçlü organında görev yapacak.

Seçimi rahat kazandılar

Farklı bölgesel kategorilerden daha önce BM Güvenlik Konseyi geçici adaylığını açıklayan beş ülke, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre’nin yapılan seçimleri rahat kazandı.

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Afrika ve Asya, Pasifik grubunda, Mozambik 192 oy alarak ilk kez Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Bu gurupta, Japonya 184, Moğolistan ise üç oy aldı.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin tek adayı olan Ekvador için yapılan oylamada iki ülke çekimser kaldı. Ekvador, üye devletlerin 190’ının oyunu aldı.

Avrupa bölgesinde ise, konseyde ilk kez yer alacak olan İsviçre 187 oy, Malta ise 185 oy aldı.

İsviçre de Konsey'e yeni katılacak. Ülke 187, Malta 185 oyla yine iki ülke çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin seçilen beş yeni geçici üyesi, bu yılın sonunda görev süreleri dolacak Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerini alacaklar. Yeni seçilen beş üye, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, diğer geçici üyeler Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri, daimi üyeler Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD ile birlikte çalışacak.

Yeni üyelerin BM Güvenlik Konseyi’ndeki hedefleri

Beş yeni BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkenin aralarında İsviçre Cumhurbaşkanı’nın da bulunduğu üst düzey yetkilileri, Genel Kurul’da yapılan oylamaya katılarak, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenledikleri basın toplantılarında, üye ülkelere teşekkür ettiler, konseye nasıl katkıda bulunacaklarıyla ilgili görüşlerini belirttiler.

İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, dünyada barışa, istikrara, gelişmeye, sorunların çözümüne iyi niyetli katkıda bulunacaklarını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Odawara Kiyoshi, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, BM üyesi devletler ve BM Güvenlik Konseyi üyesi devletlerle bir bütün olarak çalışma arzusunda olduklarını, Kuzey Kore'nin durumu da dahil olmak üzere tüm konularda ortak çaba göstereceklerini ifade etti.

Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, özellikle kadınları barış ve güvenlik süreçlerine dahil etme, çocukları silahlı çatışmalardan koruma konularında liderlik etmek istediklerini, kadın, barış ve güvenlik, iklim değişikliği, barışın inşası, okuryazarlık gibi birçok konuya odaklanacaklarını ifade etti.

Mozambik Dışişleri Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, odaklarının sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için çok taraflılığı, kalıcı diyalogu ve barışçıl çözümünü güçlendirmek, terörizm, şiddeti, deniz korsanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı dahil olmak üzere güvenlik tehditlerine karşı mücadele etmek olduğunu söyledi.

