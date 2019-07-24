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BM Güvenlik Konseyi'nin kınama bildirisine ABD'den engel

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını, ABD'nin desteğini alamadığı için kınayamadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) açıklaması, ABD'nin engeline takıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını ABD'nin desteğini alamadığı için kınayamadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Endonezya ve Güney Afrika tarafından konseye getirilen ve İsrail'in Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınayan ve yine İsrail'e uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı yerleşim birimi faaliyetlerine son vermesi çağrısı yapan ortak açıklama, konseyin daimi üyelerinden ABD'nin engeline takıldı.

BM Güvenlik Konseyi açıklamaları oy birliğiyle kabul ediliyor.

İsrail güçleri pazartesi günü sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

- İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti

İsrail mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek, yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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ABD BMGK Filistin israil

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