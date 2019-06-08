BM Güvenlik Konseyi’nin Yeni Geçici Üyeleri Seçildi

Her yıl yapılan seçimlerde seçilen beş geçici güvenlik konseyi üyesi ülke iki yıl görev yapıyor. Her yıl yapılan seçimlerde Asya ve Pasifik ülkeleri ile Doğu Avrupa’dan birer, Latin Amerika ülkelerinden iki, iki, Batı Avrupa’dan birer ülke gizli oylamayla seçiliyor.

15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeleri, BM Genel Kurulu’nda 1963 yılında kabul edilen coğrafi rotasyon tasarısına göre kurulda yapılan gizli oylamayla seçiliyor.

Güvenlik Konseyi’nin yeni geçici üyesi, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kuveyt, Peru ve Polonya’dan görevi devralacak ve iki yıl görev yapacak.

Yaklaşık 110 bin kişini yaşadığı St. Vincent ve Grenadin Adaları, şimdiye kadar güvenlik konseyine seçilen en küçük ülke oldu.

BM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylama sonucunda, St. Vincent ve Grenadin Adaları, Estonya, Nijer, Tunus ve Vietnam, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 2020 yılının Ocak ayından itibaren görev yapacak beş yeni geçici üye ülke, dün genel kurulda yapılan oylamada belirlendi.

“İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden endişe ediyoruz”

BM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylama sonrasında güvenlik konseyi geçici üyeliğine seçilen en küçük ülke olma unvanını elde eden St. Vincent ve Grenadin Adaları Başbakanı Ralph Gonsalves, geçici üyeliğe seçilmelerini “Tarihi bir fırsat” olarak değerlendirdi.

Başbakan Gonsalves, ülkesinin sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlı olduğunu belirterek “ İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından çok endişe ediyoruz. Yükselen denizler yüzünden su altında kalma tehlikesinde olan bir ülkemiz var. Herkesle çok yakından çalışmak istiyoruz” dedi.

