BM: ‘Haley’yle Çok Zor Günlerde Mükemmel Çalıştık’

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinden sürpriz şekilde istifa eden Nikki Haley’nin kararının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, “Haley’yle çok sıkıntılı günlerde en iyi şekilde çalıştık” dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Haley'ye, iki yıldır sürdürdüğü görevi süresince BM’yle “mükemmel işbirliği ve desteğinden” dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Haley’yle BM ve ABD arasındaki ilişkileri yapıcı yönde teşvik etmek için yoğun biçimde çalıştıklarını, verimli ve güçlü bir çalışma ilişkisi geliştirdiklerini kaydeden Dujarric, Genel Sekreter’in Haley’nin yerine atanacak kişiyle de birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Sözcü Dujarric, bir gazetecinin “Haley’nin istifa kararına şaşırdınız mı?” sorusunu, “Biz de istifa kararını sizler gibi medyadan öğrendik. Doğrusu Genel Sekreter’in Haley’yle çok iyi bir çalışma birlikteliği vardı. ABD’yle yaşanan sorunlarda, en zorlu şartlarda çok güçlü şekilde çalıştılar. İklim değişikliği, mülteciler gibi zorlu konularda birlikte çalıştılar. Haley kendi ülkesinin konumunu koruyordu, bu zorlu şartlara rağmen çok güzel bir şekilde çalıştılar” dedi.