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BM: ‘Haley’yle Çok Zor Günlerde Mükemmel Çalıştık’

09.10.2018 22:34 | Son Güncelleme

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinden sürpriz şekilde istifa eden Nikki Haley’nin kararının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, “Haley’yle çok sıkıntılı günlerde en iyi şekilde çalıştık” dedi

BM: ‘Haley’yle Çok Zor Günlerde Mükemmel Çalıştık’

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinden sürpriz şekilde istifa eden Nikki Haley’nin kararının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, “Haley’yle çok sıkıntılı günlerde en iyi şekilde çalıştık” dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Haley'ye, iki yıldır sürdürdüğü görevi süresince BM’yle “mükemmel işbirliği ve desteğinden” dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Haley’yle BM ve ABD arasındaki ilişkileri yapıcı yönde teşvik etmek için yoğun biçimde çalıştıklarını, verimli ve güçlü bir çalışma ilişkisi geliştirdiklerini kaydeden Dujarric, Genel Sekreter’in Haley’nin yerine atanacak kişiyle de birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Sözcü Dujarric, bir gazetecinin “Haley’nin istifa kararına şaşırdınız mı?” sorusunu, “Biz de istifa kararını sizler gibi medyadan öğrendik. Doğrusu Genel Sekreter’in Haley’yle çok iyi bir çalışma birlikteliği vardı. ABD’yle yaşanan sorunlarda, en zorlu şartlarda çok güçlü şekilde çalıştılar. İklim değişikliği, mülteciler gibi zorlu konularda birlikte çalıştılar. Haley kendi ülkesinin konumunu koruyordu, bu zorlu şartlara rağmen çok güzel bir şekilde çalıştılar” dedi.

Sözcü Dujarric, bir gazetecinin “Hangi zorlu şartlarda çalıştılar?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bildiğiniz gibi ABD, BM’nin en büyük destekçisi. ABD’yle BM’nin ilişkileri çok önemli. Bu durumda Genel Sekreterle ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’nin ilişkileri de çok kritik önem taşıyor. ABD’nin siyasi olarak BM’ye yönelik politikaları değişebilir ama diyalog yolu kapanmamalıdır. BM Haley’yle görevi tamamlanana kadar güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecek ve yerine atanacak temsilciyle de bu verimli çalışmalar sürecek“ diye konuştu.

“Haley BM’de bir çok önemli konuya liderlik etti”

Bu arada İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Twitter hesabından Güvenlik Konseyi’nde Nikki Haley’yle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Pierce, sosyal medya hesabında Haley’nin istifasından sonra şu mesajı yazdı:

”Nikki Haley olağanüstü bir büyükelçi ve büyük bir meslektaş olmayı sürdürüyor. Haley, BM’de Kuzey Kore, Suriye ve Salisbury’de kullanılan kimyasal silahlar gibi birçok önemli konuya liderlik etti. Onun döneminin sonuna kadar birlikte yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum”.

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