CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'da "bazı unsurların" Keşmir'de geçen hafta düzenlenen saldırıyı, Keşmir'de ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine gerekçe olarak kullanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat'ta düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Bachelet, intihar saldırısının ardından dün meydana gelen silahlı çatışmalarda da 9 kişinin öldüğünü ve bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Pakistan ve Hindistan arasında gerginliğin tırmanmaması dileğinde bulunan Bachelet, "Nükleer silahlara sahip iki komşu arasında tırmanan gerginliğin bölgede daha fazla güvensizlik ortamı oluşturmamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, Hindistan'dan gelen raporlara göre, Pulwama'daki saldırının Hintli bazı unsurlar tarafından Keşmir halkı ve Hindistan'ın farklı bölgelerindeki Müslümanlara karşı tehdit ve potansiyel şiddet eylemlerinin gerekçesi olarak kullanıldığını vurguladı.