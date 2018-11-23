CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen halkı için hayati öneme sahip Hudeyde Limanı'nı "potansiyel yıkımdan" korumak için "denetleyici role" hazır olduğunu bildirdi.

BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc, haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bugün Hudeyde kentine gittiğini söyledi.

Griffiths'in, Hudeyde'den önce başkent Sana'yı da ziyaret ettiğini belirten Leblanc, "Griffiths, çatışmanın tüm taraflarına, son günlerde yeniden tırmanışa geçtiğine tanıklık edilen gerilime son verilmesi gerektiğini anımsatıyor." diye konuştu.

Sözcü Leblanc, gelecek ay İsveç'te yapılması planan Yemen konulu istişareler öncesi Griffiths'in Hudeyde kenti civarında "elverişli bir ortam oluşturulmasını" amaçladığını vurguladı.

Griffiths'in, Yemen halkına ulaşan insani yardımların ana hattı olan Hudeyde Liman'ını "potansiyel yıkımdan" korumak için BM'nin "denetleyici role" hazır olduğunu söylediğini aktaran Leblanc, "O (Griffiths), tüm taraflara sunacak özgül fikirlere sahip ve çok yakında bir anlaşmaya varılacağını ümit ediyor." diye konuştu.