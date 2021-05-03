BM: "Hükümetler Basın Özgürlüğünü Desteklemeli”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı. Guterres mesajında, BM üyesi devletlere çağrı yaparak, ”Özgür ve bağımsız basını desteklemek için elinizden gelen her şeyi yapın” dedi.

Guterres, haklar için güvenilir, doğru ve erişilebilir bilgi ve haberin önemini vurgulayarak, bunun da ancak özgür ve bağımsız gazetecilikle mümkün olduğunu belirtti. Guterres, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelenin de önemine dikkat çekti.

Genel Sekreter Guterres, dünyada gazetecilerin ve medya çalışanlarının çeşitli ülkelerde sık sık kısıtlamalara tabi tutularak ciddi baskılarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Gazeteciler, sırf işlerini yaptıkları için taciz, gözaltına alınma, hapsedilme ve ölüm gibi kişisel riskler altında mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Sansüre uğruyorlar. Gazetecilerin yaşadıkları bu kötü durum maalesef daha da kötüleşerek devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bağımsız basın demokrasinin temel taşı”