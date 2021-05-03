BM: "Hükümetler Basın Özgürlüğünü Desteklemeli”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı. Guterres mesajında, BM üyesi devletlere çağrı yaparak, ”Özgür ve bağımsız basını desteklemek için elinizden gelen her şeyi yapın” dedi.
Guterres, haklar için güvenilir, doğru ve erişilebilir bilgi ve haberin önemini vurgulayarak, bunun da ancak özgür ve bağımsız gazetecilikle mümkün olduğunu belirtti. Guterres, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelenin de önemine dikkat çekti.
Genel Sekreter Guterres, dünyada gazetecilerin ve medya çalışanlarının çeşitli ülkelerde sık sık kısıtlamalara tabi tutularak ciddi baskılarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Gazeteciler, sırf işlerini yaptıkları için taciz, gözaltına alınma, hapsedilme ve ölüm gibi kişisel riskler altında mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Sansüre uğruyorlar. Gazetecilerin yaşadıkları bu kötü durum maalesef daha da kötüleşerek devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“Bağımsız basın demokrasinin temel taşı”
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de bir açıklama yayınladı. Bachelet, özgür, sansürsüz ve bağımsız basının demokratik toplumların temel taşı olduğunu belirtti. Bachelet, özgür basınının kamuya hayati bilgiler verdiğini, kamuyu aydınlattığını, hesap verebilirliğin ve insan haklarına saygının güçlendirilmesinde çok önemli rol üstlendiğini vurguladı.
Bachelet, dünyanın pek çok bölgesindeki halkların ekonomik ve sosyal haklarını talep etmek, ayrımcılığa, sistematik ırkçılığa, cezasızlığa ve yolsuzluklara son verilmesi için giderek daha fazla sayıda protesto eylemleri düzenlediklerini belirterek, “Dünyanın her tarafında gazeteciler bu sosyal protestoları haber yapmak gibi temel işlerini yerine getirirken hedef haline geliyor. Birçok gazeteci izledikleri bu protestolarda gereksiz, orantısız güç kullanımının, keyfi tutuklamaların ve cezai kovuşturmanın kurbanı oluyor” dedi.