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BM: Idai kasırgasında can kaybı 600'den fazla

23.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

BM, Güneydoğu Afrika ülkelerinde geçen hafta etkili olan İdai kasırgasında yaşamını yitirenlerin sayısının 600'ü aştığını duyurdu.

BM: Idai kasırgasında can kaybı 600'den fazla

Bölgede, bulaşıcı hastalıkların yayılma tehlikesinin bulunduğunu belirtiliyor.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), güneydoğu Afrika ülkelerinde yaklaşık bir hafta önce etkili olan Idai kasırgası nedeniyle 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. OCHA sözcüsü, hükümetlerin resmi rakamlarına göre, Mozambik'te 417, Zimbabve'de 139 ve Malavi'de 59 kişinin kasırga sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada da, felaketten en az 1 milyon 800 bin kişinin etkilenmiş olabileceğinin gözönünde tutulduğu belirtildi. UNICEF, sayının artabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Ölü sayının en yüksek olduğu ülke olan Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yardım ekiplerinin kasırgadan etkilenen bölgelere daha kolay ulaşabildiğini ancak yine de durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Birlemiş Milletler (BM), yağışların sürmesi nedeniyle yeni sel tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Sambesi ve Buzi nehirlerinde yine taşma tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Salgın hastalık tehlikesi

Felaketten en çok etkilenen bölge olan Mozambik'in liman kenti Beira'da salgın hastalık tehlikesinin de başgösterdiği ifade edildi. Uluslararası Kızıl Haç örgütünden alınan bilgilere göre, Beira'da kolera vakalarına rastlandı.

UNICEF Genel Müdürü Henrieatta Fore, Beira'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, temiz içme suyunun önemine dikkat çekti. Fore, "Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, su aracılığıyla bulaşıcı hastalıkların yayılarak, yaşanan yıkımın daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek için her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Güneydoğu Afrika bölgesinde yaşanan en büyük olarak kasırga olarak nitelendirilen Idai nedeniyle rüzgarın hızı saatte 170 kilometreye ulaşmış, kasırga bölgede büyük bir yıkıma yol açmıştı.

dpa,rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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