CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, 29 Nisan'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyinde yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Güvenilir haberler, hükümet (rejim) ve müttefik kuvvetlerinin, 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' içindeki İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalında saldırılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor." dedi.

Sözcü Shamdasani, rejim ve destekçilerinin saldırılarına Heyet Tahrir Şam tarafından karşılık verebileceğine, bunun da bölgedeki şiddeti ve yerinden edilmeleri daha da körükleyebileceğine işaret etti.

Şiddetin en çok sivilleri vurduğunun altını çizen Shamdasani, BM İnsan Hakları Ofisi'nin elde ettiği bilgilere göre 29 Nisan'dan bu yana 27 sivilin öldüğünü, 31 sivilin de yaralandığını belirtti.

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