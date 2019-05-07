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BM: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yüzbinlerce sivil tehlikede"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "29 Nisan'dan bu yana, Suriye'de Hama'nın kuzeyinde ve İdlib'in güneyindeki askeri gerginliğin artmasının, orada yıllarca hayatta kalmaya çalışan yüz binlerce yerinden edilmiş insanı ciddi bir tehlikeye soktuğu konusunda endişe duyuyoruz" - "Güvenilir haberler, hükümet (rejim) ve müttefik kuvvetlerinin, 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' içindeki İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalında saldırılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, 29 Nisan'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyinde yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Güvenilir haberler, hükümet (rejim) ve müttefik kuvvetlerinin, 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' içindeki İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalında saldırılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor." dedi.

Sözcü Shamdasani, rejim ve destekçilerinin saldırılarına Heyet Tahrir Şam tarafından karşılık verebileceğine, bunun da bölgedeki şiddeti ve yerinden edilmeleri daha da körükleyebileceğine işaret etti.

Şiddetin en çok sivilleri vurduğunun altını çizen Shamdasani, BM İnsan Hakları Ofisi'nin elde ettiği bilgilere göre 29 Nisan'dan bu yana 27 sivilin öldüğünü, 31 sivilin de yaralandığını belirtti.

- Rejime "uluslararası hukuka uy" çağrısı

Shamdasani, yaşamını yitiren sivillerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çekerek özellikle okul ve hastane gibi sivil unsurlara yönelik yerden ve havadan saldırıların ciddi hasarlara yol açtığı bilgisini paylaştı.

"29 Nisan'dan bu yana, Suriye'de Hama'nın kuzeyinde ve İdlib'in güneyindeki askeri gerginliğin artmasının, orada yıllarca hayatta kalmaya çalışan yüz binlerce yerinden edilmiş insanı ciddi bir tehlikeye soktuğu konusunda endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Shamdasani, çatışmalardan kaçan sivillerin yüksek güvenlik riski altında olduğu uyarısını yaptı.

Ravina Shamdasani, tarafları uluslararası insan hakları hukukuna uyma, orantılılık ilkelerine saygı duyma, sivil ve sivil altyapı tesislerinin korumaya davet etti.

- Yaşamını yitiren sivil sayısı daha fazla

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 71 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Hama İdlib Suriye

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