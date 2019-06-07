BM: İdlib insani krizin eşiğinde

BM verilerine göre Nisan ayı sonundan bu yana bölgede en az 160 sivil yaşamını yitirdi.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yoğunlaşan çatışmalarda ölen ve yaralanan sivil sayısının giderek arttığını bildirdi. İsviçre’nin Cenevre kentinde, Suriye’deki duruma dair açıklamalarda bulunan Rochdi, İdlib’de savaşan taraflarının giderek daha dehşet verici bir sertlikle çarpıştıklarını ve çocuklarla kadınlar dahil sivillerin de zarar görmesini göze aldıklarını ifade etti. Rochdi ayrıca İdlib ve çevresinin, ağır bir insani krizin eşiğinde olduğunu da vurguladı.

En az 160 sivil yaşamını yitirdi

İdlib bölgesindeki durumla ilgili istatistiki bilgiler de aktaran Najat Rochdi, toplam 3 milyon insanın herhangi bir koruma altında olmadan çatışma bölgesinde yaşamaya devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin de evlerini terk ederek bölgeden uzaklaşmakta olduğunu bildirdi. Rochdi savaşın tarafları olan Esad rejimi ve Rusya ile rejim karşıtı milislere çağrıda bulunarak, sivillerin korunmasını talep etti.