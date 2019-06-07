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BM: İdlib insani krizin eşiğinde

07.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

BM yetkilisi Rochdi, İdlib'de artan çatışmalar nedeniyle bölgenin ağır bir insani krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

BM: İdlib insani krizin eşiğinde

BM verilerine göre Nisan ayı sonundan bu yana bölgede en az 160 sivil yaşamını yitirdi.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yoğunlaşan çatışmalarda ölen ve yaralanan sivil sayısının giderek arttığını bildirdi. İsviçre’nin Cenevre kentinde, Suriye’deki duruma dair açıklamalarda bulunan Rochdi, İdlib’de savaşan taraflarının giderek daha dehşet verici bir sertlikle çarpıştıklarını ve çocuklarla kadınlar dahil sivillerin de zarar görmesini göze aldıklarını ifade etti. Rochdi ayrıca İdlib ve çevresinin, ağır bir insani krizin eşiğinde olduğunu da vurguladı.

En az 160 sivil yaşamını yitirdi

İdlib bölgesindeki durumla ilgili istatistiki bilgiler de aktaran Najat Rochdi, toplam 3 milyon insanın herhangi bir koruma altında olmadan çatışma bölgesinde yaşamaya devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin de evlerini terk ederek bölgeden uzaklaşmakta olduğunu bildirdi. Rochdi savaşın tarafları olan Esad rejimi ve Rusya ile rejim karşıtı milislere çağrıda bulunarak, sivillerin korunmasını talep etti.

BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada da Nisan ayının sonundan bu yana en az 160 sivilin öldürüldüğü, yüzlerce sivilin de yaralandığı belirtildi. OCHA, bölgede hastanelere ve farklı sivil yapılara yönelik saldırıların kesilmemesini de kınadı. OCHA Sözcüsü Lens Laerke, Nisan ayının sonundan bu yana sağlık kuruluşlarının en az 25 kere saldırıların hedefi olduğunu söyledi. Laerke, bu saldırıların çoğunlukla hava saldırıları şeklinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Esad rejimine Rusya desteği

Geçtiğimiz Nisan ayında yeniden şiddetlenen İdlib bölgesindeki çatışmalarda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetleri, Rus uçaklarının da desteğiyle İdlib bölgesini bombalıyor. İdlib, Suriye içinde rejim muhalifi radikal İslami örgütlerin denetiminde kalan son bölge ve burada on binlerce milisin bulunduğu tahmin ediliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, müttefik ülkeler Rusya ve İran’ın da desteğiyle daha önce kaybettiği toprakların büyük bölümünü terör örgütlerinin ve muhalif grupların elinden almayı başardı. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarcası da savaşın şiddetinden kaçarak mülteci konumuna düştü.

epd, ET/JD

©Deutsche Welle Türkçe

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