BM: İdlib'de 235 binden fazla insan yerinden oldu

Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre Suriye'nin İdlib vilayetinde çatışmalar nedeniyle 12-25 Aralık tarihleri arasında yaşadıkları yeri terk eden sivillerin sayısı 235 bini geçti. BM, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin bombardımanı ve çatışmalar nedeniyle oluşan kitlesel göç sonucunda Maaret el Numan kenti etrafındaki bölgenin "hemen hemen boşaldığını" duyurdu.

BM, kaçan sivillerin Serakib, Ariha, İdlib gibi kentlere ya da Suriye’nin Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarına gitmeye çalıştığını aktardı. Serakib kentine ulaşanların da çatışmaların buraya da sıçrayacağı düşüncesiyle tekrar kuzeye doğru hareket ettikleri belirtildi. Binlerce kişinin Halep'in kuzeyindeki Afrin ve El Bab kasabalarına kaçtığı, onlarca ailenin de Halep'in hükümetin kontolünde bulunan bölgelerine sığındığı ifade edildi. Fransız haber ajansı AFP tıka basa dolu araçlardan uzun konvoyların oluştuğunu duyurdu.

İdlib vilayetiyle komşu Hama, Halep ve Lazkiye bölgelerinin bazı kesimleri daha önce El Kaide'ye bağlı olan Heyet Tahrir Şam örgütü ve diğer radikal İslamcı örgütler tarafından kontrol ediliyor.