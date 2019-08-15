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BM: ’ İdlib’de 500’den Fazla Sivil Öldü’

15.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, son üç buçuk ayda Suriye’nin İdlib bölgesinde 500’den fazla sivilin öldüğünü açıkladı. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, “İdlib ve kuzey Hama’da çatışmalar arttıkça sivil can kayıpları da artıyor” dedi

BM: ’ İdlib’de 500’den Fazla Sivil Öldü’

Birleşmiş Milletler, son üç buçuk ayda Suriye’nin İdlib bölgesinde 500’den fazla sivilin öldüğünü açıkladı.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, “İdlib ve kuzey Hama’da çatışmalar arttıkça sivil can kayıpları da artıyor” dedi.

İdlib’deki sivil can kayıplarının çoğunluğunun Suriye rejim güçleri ve Rusya’nın aralıksız devam eden hava saldırıları sonucu meydana geldiği belirtildi.

Suriye rejim güçleri ve müttefikleri tarafından İdlib’e düzenlenen son saldırıda, bir sağlık görevlisi, bir ambulans şoförü ve iki kurtarma görevlisinin de öldüğü kaydedildi. BM, sivil kayıpların artmasından endişe duydukları belirtiyor.

Açıklamada, düzenlenen hava saldırılarında aralarında hasta, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların da bulunduğu sivillere yardım etmek için her gün hayatlarını tehlikeye atan insani yardım, sağlık ve kurtarma çalışanlarının saldırılarda yaşamlarını yitirmesinin kabul edilemez olduğunu kaydedildi.

“Yardım görevlileri öldürüldü ambulanslar tahrip edildi”

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Cutts, yardım görevlilerinin çok zor şartlar altında görevlerini yaparken hedef haline geldiklerini belirterek, “Dün Idlib'in güneyindeki Maarat Humeh bölgesine düzenlenen bir dizi hava saldırısı sonrasında, iki insani yardım görevlisi, bir sağlık görevlisi ve bir ambulans şoförü öldü. Ambulansları tamamen tahrip edildi. Bu görevliler, saldırıların ardından enkaz altında kalan insanları kurtarıyor, yaralanan sivilleri hastaneye kaldırıyor, tıbbi hizmetler sağlıyor ve bölgeden kaçanlara yardım ediyorlar ancak bölgede hiç bir kimse güvende değil. En savunmasız insanlara yardım etmek için hayatlarını riske atan görevliler saldırılara uğruyor” dedi.

BM, rejim muhaliflerinin kontrolunda olan bölgede bulunan yaklaşık üç milyon sivilin korku içinde yaşadığını kaydetti.

Nisan ayı sonundan bu yana, İdlib ve Hama’da 36 hastane ve sağlık tesisi, 7 ambulansın hava saldırılarında vurulduğu belirtildi.

Koordinatör Yardımcısı Cutts, “Toplamda en az 17 sağlık çalışanı ve hasta öldürüldü. Bu son saldırıda en fazla can kaybı verildi. Bu durumu en sert şekilde kınıyoruz. Tüm tarafları, tıbbi ve insani yardım personeline, taşıma, teçhizat, tesis ve araçlarına, hastanelere ve diğer tıbbi tesislere saldırılar konusunda uluslararası hukuk ile BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya ve sivilleri korumaya çağırıyorum. Taraflar, silahlı çatışmada sivillerin korunması ile çatışma bölgelerinde tıbbi ve insani personelin korunmasına ilişkin 2286 sayılı Konsey Kararına uymalıdır” dedi.

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