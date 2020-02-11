BM: İdlib'de 700 bin sivil kaçmak zorunda kaldı

Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu, insani yardıma olan ihtiyacın arttığı uyarısında bulundu.Birleşmiş Millletler verilerine göre, iç savaşın sürdüğü Suriye'de evlerini terk ederek kaçmak zorunda kalan sivillerin sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkilisi Jens Laerke, Aralık ayından bu yana yaklaşık 700 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, bunun bu ülkede kaydedilen en yüksek sayı olduğunu belirtti. Kaçanların çoğunun Türkiye sınırına doğru ilerlediği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) partneri konumundaki Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu Suriye'de çatışmaların devam ettiği İdlib ve Halep çevresinde insani yardıma olan gereksinimin arttığını duyurdu. Kuruluştan Salı günü Bonn'da yapılan açıklamada, İdlib ve çevresinde çatışmaların yeniden alevlenmesi nedeniyle kaçan insanların acilen barınma ihtiyaçları olduğu belirtildi. Mevcut kamplarda doluluk oranlarının aşıldığı belirtilen açıklamada, kış mevsimi nedeniyle durumun giderek daha vahim hâle geldiği vurgulandı.