BM: İdlib'de siviller ölüyor

BM verilerine göre Nisan ayı sonundan itibaren İdlib bölgesindeki operasyonlarda en az 105 sivil hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakaları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Salı günü Cenevre'de yapıtğı açıklamada, İdlib ve civarında devam eden çatışmalarda meydana gelen sivil kayıpların endişe verici olduğunu belirtti. Hurtado, Nisan ayı sonundan beri bölgedeki şiddettin aralarında pek çok çocuk ve kadının da bulunduğu 105 sivilin hayatına mal olduğuna dikkat çekti.

BM Yüksek Komiserliği, bölgedeki kayıplardan rejim güçleri ve müttefiklerini sorumlu tuttu. Sözcü Hurtado, can kayıplarının yanı sıra en az 200 bin kişinin de bölgeden kaçmak zorunda kaldığını vurguladı.

Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu, haftalardır "Suriyeli muhaliflerin son kalesi" olarak görülen İdlib'e hava saldırıları düzenliyor. Bölgede yaklaşık üç milyon sivil olduğu tahmin ediliyor.

BM Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, çatışan taraflara çağrıda bulunarak, okul, hastane ve yerleşim yerlerinin saldırıların dışında tutulmasını istedi.