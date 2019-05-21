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BM: İdlib'de siviller ölüyor

21.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye'nin kuzeyinde devam eden şiddet olaylarına dikkat çekti.

BM verilerine göre Nisan ayı sonundan itibaren İdlib bölgesindeki operasyonlarda en az 105 sivil hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakaları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Salı günü Cenevre'de yapıtğı açıklamada, İdlib ve civarında devam eden çatışmalarda meydana gelen sivil kayıpların endişe verici olduğunu belirtti. Hurtado, Nisan ayı sonundan beri bölgedeki şiddettin aralarında pek çok çocuk ve kadının da bulunduğu 105 sivilin hayatına mal olduğuna dikkat çekti.

BM Yüksek Komiserliği, bölgedeki kayıplardan rejim güçleri ve müttefiklerini sorumlu tuttu. Sözcü Hurtado, can kayıplarının yanı sıra en az 200 bin kişinin de bölgeden kaçmak zorunda kaldığını vurguladı.

Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu, haftalardır "Suriyeli muhaliflerin son kalesi" olarak görülen İdlib'e hava saldırıları düzenliyor. Bölgede yaklaşık üç milyon sivil olduğu tahmin ediliyor.

BM Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, çatışan taraflara çağrıda bulunarak, okul, hastane ve yerleşim yerlerinin saldırıların dışında tutulmasını istedi.

İdlib neden önemli?

İdlib, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 yıldır süren savaşta muhaliflere karşı zaferinin önünde duran son engel konumunda. Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusu 2011'den bu yana muhalifleri bastırmış olsa da, muhaliflerin kontrolü elinde bulundurduğu son bölge İdlib.

Bu vilayetin Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi, muhalif güçlerin Şam karşısındaki mağlubiyetinin nihai kanıtı olacak. Kentte veya kenti çevreleyen önemli otoyollarda kontrolün yeniden sağlanması, Esad'a çok önemli ekonomik kozlar verecek.

Ancak İdlib yalnızca Esad için önem taşımıyor. Vilayetin hemen yanı başında sınırı bulunan Türkiye, Esad'ın devrilmesi için yıllardır muhaliflere siyasi ve lojistik destek sağlıyor. Buna ek olarak Ankara’nın İdlib çevresinde 10'u aşkın askeri gözlem noktası bulunuyor ve Türk askerleri bölgede devriye faaliyeti yürütüyor.

Suriye iç savaşında bugüne kadar bir buçuk milyon kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişiyse yerinden edildi.

epd,DW,MK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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