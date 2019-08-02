BM İdlib'deki saldırıları araştıracak

BM tesislerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılar aydınlatılmaya çalışılacak. İdlib'deki operasyonlar sonucu 780'den fazla sivil öldü.Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ateşkes ilan ettiği İdlib'de BM'nin destek verdiği tesisler ve sivil alanlara yönelik düzenlenen saldırıların araştırılacağını açıkladı. Ateşkesin başarılı olmasını umduğunu dile getiren Guterres, "Şu anki dramatik durumun sona ermesini umut ediyorum" diye konuştu.

Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise çakışmayı önleme listesinde yer alan ve BM'nin desteklediği tesisler arasında bulunan alanlarda meydana gelen yıkım ve hasarın araştırılacağı belirtildi. Guterres'in taraflara kurulacak olan komisyonla işbirliği çağrısı yaptığını da vurgulandı.

Diğer yandan BM'nin İdlib'e yönelik soruşturmasına ilişkin Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitri Polyanskiy'den eleştiri geldi. Polyanskiy, yaşananların arkasında Rusya veya Suriye güçlerinin olduğu iddialarını "yalan haber" olarak nitelendirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Polyanskiy, "Amacın araştırma yapmak olduğundan şüphe duyuyorum. Burada amaç Suriye'yi ve Rusya'yı yapmadıkları şeylerle suçlamak" dedi.