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BM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor.

BM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 22 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 22 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.

FOTOĞRAFLI

BM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdiBM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdiBM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdiBM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdi

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