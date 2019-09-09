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BM, İdlib’e 33 TIR insani yardım gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına, 33 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

BM, İdlib’e 33 TIR insani yardım gönderdi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına, 33 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR’lara yüklenen insani yardım malzemeleri, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da TIR’lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

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BM, İdlib’e 33 TIR insani yardım gönderdiBM, İdlib’e 33 TIR insani yardım gönderdiBM, İdlib’e 33 TIR insani yardım gönderdiBM, İdlib’e 33 TIR insani yardım gönderdi

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