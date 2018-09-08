BM: ‘İdlib’e Operasyon Kanlı ve Korkunç Bir Savaşa Dönüşebilir’ 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine Cenevre’den katıldığı video konferans aracılığıyla İdlib’deki son durum ve olası bir askeri operasyonun bölgede yaratacağı olumsuz etkiler konusunda bilgi verdi.

Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İdlib’e yönelik bir askeri operasyonla birlikte bölgede krizin kanlı ve korkunç bir savaşa dönüşme tehlikesi olduğunun altını çizdi.

Mistura, “Askeri bir operasyon korkunç ve kanlı bir savaşa neden olur. Büyük bir insani felakete yol açar. Siviller potansiyel kurbanlar haline dönüşebilir” diye konuştu. Suriye Özel Temsilcisi Mistura, “İdlib konusunda kusursuz bir fırtına için tüm malzemeleri hazır. İdlib’e yönelik bir askeri harekat sonrasında korkunç ve kanlı bir savaş olabileceği konusunda endişe ve tehlikeler derindir. Kapsamlı bir saldırının bölgesel ve uluslararası oyuncuları da kapsaması durumunda olayların hızlı tırmanma tehlikesi var” dedi.

Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İdlib konusunda hem Türkiye hem de Rusya’nın konulara yaklaşımlarının oldukça önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasında bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ayrıca Suriye hükümeti yetkililerinin Türkiye’yle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten açıklamalar yaptıklarını kaydetti.