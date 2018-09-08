BM: ‘İdlib’e Operasyon Kanlı ve Korkunç Bir Savaşa Dönüşebilir’ 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine Cenevre’den katıldığı video konferans aracılığıyla İdlib’deki son durum ve olası bir askeri operasyonun bölgede yaratacağı olumsuz etkiler konusunda bilgi verdi.
Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İdlib’e yönelik bir askeri operasyonla birlikte bölgede krizin kanlı ve korkunç bir savaşa dönüşme tehlikesi olduğunun altını çizdi.
Mistura, “Askeri bir operasyon korkunç ve kanlı bir savaşa neden olur. Büyük bir insani felakete yol açar. Siviller potansiyel kurbanlar haline dönüşebilir” diye konuştu. Suriye Özel Temsilcisi Mistura, “İdlib konusunda kusursuz bir fırtına için tüm malzemeleri hazır. İdlib’e yönelik bir askeri harekat sonrasında korkunç ve kanlı bir savaş olabileceği konusunda endişe ve tehlikeler derindir. Kapsamlı bir saldırının bölgesel ve uluslararası oyuncuları da kapsaması durumunda olayların hızlı tırmanma tehlikesi var” dedi.
Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İdlib konusunda hem Türkiye hem de Rusya’nın konulara yaklaşımlarının oldukça önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasında bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ayrıca Suriye hükümeti yetkililerinin Türkiye’yle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten açıklamalar yaptıklarını kaydetti.
Mistura, İran’da gerçekleşen üçlü zirve sonrasında Tahran’dan oldukça akıllı açıklamalar geldiğini kaydetti. Tahran’da gerçekleşen zirvenin önemli olduğunun altını çizerek, “İdlib konusunda ya siyasi çözüm yolu bulunacak ya da yeniden korkunç şeylerle karşı karşıya kalacağız” dedi.
“Tahran’da yapılan zirve son derece önemli”
İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın yaklaşımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye’yle karşı karşıya gelmek istemediklerine yönelik açıklamalar geldiğini de belirtti. Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin süregeldiğini belirten Mistura, “İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran'da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor. Ya siyasi bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran’da yapılan zirve son derece önemli” dedi.
“İdlib’de sıkışıp kalmış insanlar var”
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyon Bölümü Direktörü John Ging de Güvenlik Konseyi’nde bir konuşma yaptı. Ging, İdlib Vilayetinde üç milyon kişinin sıkışıp kaldığının altını çizdi. İdlib’de sıkışıp kalan insanların büyük bir mağduriyet içerisinde olduğunu belirten Ging, “İdlib’de sıkışıp kalan bu insanlardan 2,1 milyonunun acilen insani yardıma ihtiyacı var” dedi.
Haley: “Askeri operasyonun sonuçları korkunç olur”
Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada Rusya ve İran’ı eleştirdi. Haley, Rusya’nın Esat rejimine sürekli arka çıkarak Güvenlik Konseyi’nin de karar almasını engellediğini söyledi.
Haley, “Rusya ve İran böyle devam ederlerse sonuçları korkunç olur. İdlib’e yapılacak bir askeri harekat Suriye’deki gerilimin tırmanmasına neden olur. Bunun sonuçları korkunç olur” dedi.
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