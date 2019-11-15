BM: "İdlib'e son iki günde 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ve çevresine son iki günde 100'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, İdlib'de son haftalarda artan hava saldırılarının son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.

İdlib'in özellikle güneyi ile batısındaki hava ve kara saldırılarında çok sayıda sivil kaybı ve yaralanmaların olduğunu belirten Lowcock, ''İdlib ve çevresine son iki günde 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi.'' dedi.

Lowcock, 4 ve 6 Kasım'daki saldırılarda ise 4 sağlık merkezinin zarar gördüğüne işaret ederek, sivillerin sadece saldırılara değil bölgedeki terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) da baskısına maruz kaldığına dikkati çekti.

Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmeleri de değerlendirerek, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların ardından çatışmaların azaldığını anlatan Lowcock, ancak Rasulayn ve Tel Abyad çevresinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.