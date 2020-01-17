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  4. BM: İdlib'te Siviller Ölmeye Devam Ediyor

BM: İdlib'te Siviller Ölmeye Devam Ediyor

17.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, İdlib’te acilen ateşkes kararına uyulması çağrısında bulundu. Bachelet, mevcut durumun sivil ölümleri durdurmadığını söyledi

BM: İdlib'te Siviller Ölmeye Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, İdlib’te acilen ateşkes kararına uyulması çağrısında bulundu. Bachelet, mevcut durumun sivil ölümleri durdurmadığını söyledi.

Bachelet,”Sivillerin her gün havadan ya da karadan gelen füzelerle halen daha öldürülüyor olması son derece üzücü”ifadesini kullandı ve neredeyse bir hafta önce uygulamaya giren ateşkese atıfta bulundu.

BM, dün yaptığı açıklamada da İdlib’te son dönemde yaşanan saldırılar nedeniyle çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 350 bin kadar Suriyelinin İdlib’i terk ettiği ve bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye sınır yakınlarında kendilerine korunaklı yer arayışında olduklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da son olarak 400 bin kadar kişinin İdlib’ten Türkiye’ye doğru gelmekte olduğunu söylemişti.

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