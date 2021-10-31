BM İklim Zirvesi Glasgow’da Başladı

İklim değişikliğiyle nasıl mücadele edileceğine ilişkin müzakerelerin gerçekleşeceği BM İklim Zirvesi İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

Zirveye yaklaşık 200 ülke katılıyor. G-20 zirvesine katılan ülke liderleri zirveye yeni haftanın ilk gününde katılıyor.

İki hafta boyunca müzakerelerin amacı küresel sıcaklık derecelerinin bu yüzyıl boyunca 1.5 derecenin üzerine çıkmasını engellemek için ülkelerin çabalarını arttırmak üzerine olacak.

Glasgow müzakerelerine başkanlık eden Alok Sharma zirvenin 1.5 derece hedefine ulaşmak için son umut olduğunu belirtti.

Uzmanlar 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nda dile getirilen amaca ulaşmanın yavaş yavaş uzaklatığını belirtiyor.

Dünyanın şimdiden 1.1 derece ısındığına dikkat çeken uzmanlar 2100 yılında bunun 2.7 dereceye yükselmesini bekliyor.

Böyle bir durumda gezegenin buzullarının önemli bir kısmı eriyecek, deniz seviyesi yükselecek ve aşırı hava koşulları artacak.

Sharma zirvenin açış konuşmasında yaptığı açıklamada, müzakereleri ileriye götürebileceklerini kaydetti ve “İyi yeşil işler, daha temiz enerji için çok büyük fırsatları yakalayabiliriz” dedi.

Sharma, Çin’den iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla beklentileri olduğu mesajını da verdi.

Bütün G-20 ülkelerinin öne çıkmasına ihtiyaçları olduğunu belirten Sharma, G-20 ülkelerinin küresel emisyonların yüzde 80’nini temsil ettiğini belirtti ve “Bu nedenle her ülke önemlidir fakat G-20 özellikle önemlidir” dedi.

Zirvenin açış konuşmalarının usule ait konular üzerinde odaklanması bekleniyor. Salgın nedeniyle bütün delegelerin yüz yüze görüşmesi olanaklı olmayacak.

