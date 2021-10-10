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BM İklim Zirvesi Öncesi Brüksel’de Gösteri

10.10.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brüksel’de kalabalık bir gösterici grubu İskoçya’nın Glasgow kentinde bu ay başlayacak Birleşmiş Milletler iklim zirvesi öncesinde dünya liderlerini iklim değişikliği mücadelesinde daha cesur adımlar atmaya davet etmek için sokağa çıktı

Brüksel’de kalabalık bir gösterici grubu İskoçya’nın Glasgow kentinde bu ay başlayacak Birleşmiş Milletler iklim zirvesi öncesinde dünya liderlerini iklim değişikliği mücadelesinde daha cesur adımlar atmaya davet etmek için sokağa çıktı.

Greenpeace ve Oxfam’ın da aralarında olduğu 80 örgütten binlerce kişilik göstericilerin bazıları nesli tükenmiş hayvanların kostümlerini giydi.

Eylem, Corona virüsü pandemisinden bu yana Avrupa’nın başkentinde yapılan en büyük gösteri oldu. Pandemi öncesinde iklim eylemcileri Brüksel’de her hafta gösteri düzenliyordu.

Bisikletçiler, aileler, çocuklar şehir sokaklarını doldurdu ve kalabalıktan iklim adaleti talep eden sloganlar yükseldi. Eylemciler İngilizce, Fransızca ve Flemenkçe pankartlar taşıdı.

Bilimadamları bu yaz dünyanın dört bir yanında meydana gelen kuraklık, yangın, sel aşırı hava olaylarına fosil yakıt emisyonunun katkı sağladığı konusunda şüphe duymadıklarını söylüyor.

İklim uzmanları BM’nin 31 Ekim’de Glasgow’da yapılacak COP26 adıyla bilinen 26’ncı İklim Değişikliği Konferansı’nın karbon emisyonunu azaltacak ve gezegenin ısınmasını yavaşlatacak politikaları üretmeyecek olmasından endişe ediyor.

12 günlük zirveyle hedeflenen, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında, 1,5 santigrat derece civarında tutmak.

Etkinlik ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele için kaynak oluşturmaya, savunmasız toplulukları ve doğal yaşam alanlarını korumaya odaklanıyor.

Pazar günü Brüksel sokaklarını dolduran kalabalıkta maskeli ve maskesizler karışıktı. Dünyada aşılama oranı en yüksek ülkelerden Belçika, Corona virüsü önlemlerini yavaş yavaş hafiflemeye ve büyük toplantılara izin vermeye başladı.

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