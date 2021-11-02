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BM İklim Zirvesi'nde iki önemli uzlaşma

02.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Glasgow'da devam BM İklim Değişikliği Zirvesi'nden metan gazı salınımının azaltılması ve orman kaybının durdurulmasında uzlaşma sağlandı.

BM İklim Zirvesi'nde iki önemli uzlaşma

Glasgow'de devam eden BM İklim Değişikliği Zirvesi COP26'dan iki önemli uzlaşma haberi geldi.

80'den fazla ülke, AB ve ABD'nin inisiyatifi ile metan gazı emisyonlarının azaltılması konusunda uzlaşma sağladı. Buna göre metan gazı emisyonu 2030 yılına kadar 2020 yılına oranla en az yüzde 30 oranında azaltılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Metan en hızlı biçimde azaltabileceğimiz gazlardan biri" diye konuştu. En güçlü sera gazlarından biri olan metan, sığırların sindirim süreci sonucunda da ortaya çıkıyor. Komisyon Başkanı von der Leyen, metanın yüzde 30 oranında azaltılmasının küresel ısınmanın kısa vadede azaltılması ve iklim değişiminin frenlenmesi için en etkili seçenek olduğunu belirtti.

Orman kaybının durdurulması için taahhüt

Glasgow'daki zirvede ayrıca 100'den fazla ülke 2030 yılına kadar orman kaybının durdurulmasını, yok olan araziler konusunda da durumun tersine çevrilmesini taahhüt etti. Bu hedefe yönelik olarak 2025 yılına kadar 12 milyar dolar kamu finansmanı, buna ek olarak 7,2 milyar dolar da özel sektör finansmanı aktarılacak. Uzlaşmaya imza atan ülkeler arasında Brezilya, Çin ,Kolombiya, Kongo Endonezya, Rusya gibi büyük ormanlara sahip ülkeler de yer alıyor.

Uzlaşmaya dair açıklamayı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson katılımcı ülkelerin dünya genelindeki ormanların yüzde 85'ine sahip olduğunu söyledi. Ormanların insanlığın sağ kalması için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Johnson, "insanlığın doğayı fethetme çabasına son verip onun koruyuculuğunu üstlenmesi gerektiğini" belirtti.

Glasgow'da 31 Ekim'de başlayan zirvede 190'dan fazla ülkenin temsilcisi Paris'te 2015 yılında imzalanan iklimin korunması sözleşmesinin hayata geçirilmesi için müzakereler yürütüyor. Söz konusu anlaşma iklim krizinin önüne geçilmesi için küresel ısınmanın sanayi öncesindeki döneme göre iki derece ile sınırlandırılmasını, mümkünse 1,5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. BM ve uzmanlar ise küresel ısınmanın bu yüzyıl içinde 2,7 dereceye ulaşacağı öngörüsünde bulunuyor.

AFP, AP / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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