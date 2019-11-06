BM, İldib’e 38 TIR ile insani yardım malzemesi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İdlib’e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR’lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR’lar, gümrük sahasına girerek İdlib’e hareket etti. TIR’lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.

