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BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet Görevi Bırakıyor

13.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, kişisel nedenlerden dolayı ikinci dönem görev almayacağını açıkladı. Bachelet, ayrılma kararının, birçok Batı ülkesi ve çeşitli sivil toplum örgütlerini de eleştirdiği “Çin ziyareti” olmadığını söyledi

BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet Görevi Bırakıyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, kişisel nedenlerden dolayı ikinci dönem görev almayacağını açıkladı. Bachelet, ayrılma kararının, birçok Batı ülkesi ve çeşitli sivil toplum örgütlerini de eleştirdiği “Çin ziyareti” olmadığını söyledi.

Bachelet, kararını İnsan Hakları Konseyi’nin 50’nci oturumunda yaptığı konuşmanın sonunda açıkladı. Bachelet, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiser olarak görev sürem sona ererken, Konsey’in dönüm noktası olan ellinci oturumu son oturumum olacak" dedi.

Bachelet, görevinin 1 Ağustos tarihinde sona ereceğini ve bir dönem daha yüksek komiserlik görevinde bulunmayacağını, ülkesi Şili’ye dönüp ailesi ile vakit geçireceğini belirtti.

Bachelet, kararını iki ay önce aldığını belirterek, Çin ziyareti öncesinde New York’ta buluştuğu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bildirdiğini ifade etti. Bachelet, Genel Sekreter’in bir dönem daha görevde kalmasını istediğini ancak kişisel nedenlerden dolayı bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

“Çin raporunu görev sürem dolmadan yayınlayacağız”

70 yaşındaki Bachelet, Çinli yetkililerin ziyarete getirdiği koşulların, insan hakları ortamının tam ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine imkan vermediğini söyleyen hak grupları ve ABD dahil bazı Batılı hükümetlerce eleştirilmişti.

Bachelet, Çin'e yaptığı son resmi ziyareti ve ofisinin Uygur ve Şincan'daki Müslüman azınlıkların durumuna ilişkin henüz yayınlanmamış raporu olduğunu belirterek, raporun güncellenmekte olduğunu, görev süresi sona ermeden önce yayınlanmasını beklediğini söyledi.

Guterres: ”Kişisel fedakarlıklarıyla fark yarattı”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Bachelet’nin bir dönem daha yüksek komiserlik görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Guterres, Bachelet’in görev süresince derin bir fark yarattığını belirterek, ”Michelle Bachelet'e İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak Birleşmiş Milletler’e verdiği aralıksız hizmetlerinden dolayı derinden müteşekkirim. Şili'deki ilk günlerinden itibaren muazzam bir kişisel fedakarlıkla, hayatı boyunca hep insan hakları mücadelesinin ön saflarında yer aldı. Michelle Bachelet, hep insan haklarıyla yaşayıp, nefes aldı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için derin bir fark yarattı” dedi.

“Küresel güvensizlik hepimizi sınıyor”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, konsey oturumunda yaptığı konuşmada Ukrayna’da yaşanan savaşla birlikte artan küresel güvensizliğin herkesi sınadığını söyledi. Bachelet, “Çok taraflı forumlarda, üst düzey tartışmalarda ve bağış toplantılarında bir araya geldik ve küresel çözümlerden ve insanları çabalarımızın merkezine koymaktan bahsettik. Kendimizi salgından derslerini almaya ve daha iyi iyileşmeye adadık" ifadelerini kullandı.

Bachelet, tüm ülkelerin 2015'te Paris'te verdikleri iklim taahhütlerine uymaları gerektiğini vurguladı. Ülkeleri, finansman açığı yılda yaklaşık 4,3 trilyon dolara çıkan, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşmaya davet eden Bachelet, "Finansal kaynaklarda önemli bir artış olmadan, bu hedeflere ulaşamayacağız. Uluslararası finans kurumlarının rolü, borçlu ülkeleri desteklemede kritik öneme sahip” dedi.

Bachelet, ABD'de bazı eyaletlerin kürtajı kısıtlamayı değerlendirmek için son hamlelerinin, sınırlı kaynaklara sahip kadınlar üzerinde orantısız bir etkiyle, insan hakları için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Kolombiya Anayasa Mahkemesi'nin kürtajı suç olmaktan çıkarmaya yönelik son kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Bachelet, bu konuda Arjantin ve Meksika dahil küresel olarak olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

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