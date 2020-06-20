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BM İnsan Hakları Komiserine Irkçılıkla Mücadele Çağrısı

20.06.2020 20:43 | Son Güncelleme

Afrikalı üyelerin acil çağrısıyla toplanan BM İnsan Hakları Konseyi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından, güvenlik güçlerinin Afrika kökenlilere yönelik sistematik ırkçı yaklaşımına dikkat çekilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi kararı aldı

BM İnsan Hakları Komiserine Irkçılıkla Mücadele Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi hafta başında Afrikalı üyelerin çağrısıyla acil bir şekilde toplandı. Konsey Cuma günü, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından, güvenlik güçlerinin Afrika kökenlilere yönelik sistematik ırkçı yaklaşımına dikkat çekilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi kararı aldı.

Amerika’nın Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine önce ülke genelinde daha sonra da tüm dünyada protestolarla tepki gösterildi.

Birçok yerde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, BM İnsan Hakları Konseyi’nin Afrika ülkelerinden üyeleri, Konsey’e çağrıda bulunarak ‘’Acil Tartışma Toplantısı’’ düzenlenmesini talep etti. Konsey’de nadir durumlarda gerçekleştirilen bu acil toplantı sonucunda, kurumun yöneticisi Michelle Bachelet’in ırkçılık ve polis şiddetine karşı çalışmalar yürütmesine karar verildi.

Cenevre’deki toplantıda Floyd’un erkek kardeşi de Konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaparak BM’yi acilen adım atmaya çağırdı.

Bazı Konsey üyeleri Amerika’da siyahların öldürülmesinin uluslararası platformda soruşturulmasını talep ederken, diğer üyeler ırkçılığın ve polis şiddetinin tüm ülkeleri kapsadığını savunarak daha farklı ve daha kapsamlı bir yaklaşımı tercih etti.

Konsey’in aldığı kararda, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Afrikalılar ve Afrika kökenlilere karşı güvenlik güçlerince uygulanan sistematik ırkçılık ve uluslararası insan hakları yasaları ihlalleriyle ilgili bir rapor hazırlamalı” ifadesine yer verildi.

Karar metninde ayrıca, Bachelet ve BM tarafından atanan bağımsız uzman ve komitelere “hükümetlerin ırkçılık karşıtı barışçı protestolara tepkisi ve ayrıca protestocular, diğer katılımcılar ve gazetecilere yönelik aşırı güç kullanımına yönelik iddiaların incelenmesi” görevi verildi.

Karar metni Konsey’in 14’üncü dönem başkanı Avusturyalı Büyükelçi Elisabeth Tichy-Fisslberger’ın da onayından geçerken, Afrika Grubu koordinatörü, Burkina Faso BM Daimi Temsilcisi Dieudonne W. Desire Sougouri bu acil görüşmede alınan kararın ırkçılığa karşı mücadelede atılan “tarihi bir adım” olduğunu savunarak Konsey için bunun “gurur verici” olduğunu söyledi.

Toplantıda Siyahların Hayatları Önemlidir hareketine destek vermek için gösterilere katılan protestoculara karşı uygulanan şiddetin soruşturulması da gündeme getirildi.

Konuşmasında, “Siyahların hayatları önemlidir” diyen BM Senagal Daimi Temsilcisi Coly Seck, ırkçılığın birçok ülkede devam ettiğinin altını çizdi ve bu durumun BM Sözleşmesi’yle “açıkça çeliştiğini” ifade etti.

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