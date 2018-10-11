BM İnsan Hakları Komitesi'nden Fransa'ya Burka Yasağı Uyarısı

BM'nin İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (HCR)'nin izleme organı olan, 18 hakimli İnsan Hakları Komitesi'nin bu ay içinde kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak Komite açıklamadan, karara ulaşan Fransız La Croix gazetesi, İnsan Hakları Komitesi'nin, 11 Ekim 2010'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy zamanında çıkarılan "Kamusal alanda yüzün gizlenmesine ilişkin" yasanın getirdiği burka yasağının kaldırılması yönünde karar aldığını yazdı.

Fransa'da, burka adı verilen ve yüzü de kapatan kara çarşaf giydikleri için ceza alan iki kadının başvurusunu inceleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi karar aşamasında. İnsan Hakları Komitesi, bu ay içinde, Fransa'ya burka yasağını kaldırması yönünde çağrıda bulunmaya hazırlanıyor.

Komitenin başvuruları incelemesinin adından, yasanın "eşitlik ve inanç özgürlüğü" ilkelerine aykırı olduğu hükmüne vardığı ve kararını gerekçeleriyle birlikte bu ay içinde paylaşacağı belirtildi. Uygulamada kadınlara yönelik bir eşitsizlik olduğunu tespit eden İnsan Hakları Komitesi'nin, Fransa'dan yasanın iptalini isteyeceği de haberde yer aldı.

Bu yönde ikinci karar olacak

Geçtiğimiz Ağustos ayında, İnsan Hakları Komitesi, Fas kökenli Fatima Latif adlı kreş çalışanı kadının, türban takmaya başlamasının ardından 2008 yılında işinden çıkarılması olayıyla ilgili de aynı yönde karar almıştı. Kendisini işten çıkaran Baby Loup kreşini dava eden Fatima Latif'in başvurusu, Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Latif'in başvurusunu değerlendiren BM İnsan Hakları Komitesi, "Fransa'nın, bir anaokulu eğitimcinin başörtüsü takmasının çocukların ve ebeveynlerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği sonucuna varmak için yeterli gerekçe sunamadığını" belirtmişti.

Mısır'dan İsrail'e ve Fransa'ya pek çok ülkeden uzmanların oluşturduğu BM'nin İnsan Hakları Komitesi, 1966 yılında imzalanan Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin uygulanmasını gözetiyor. Komite, son aylarda, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın görevden alınması, Çin'de Uygur Müslümanları’nın tutuklanması, Kongo'da hak ihlalleri gibi dünyanın pek çok zor dosyası üzerinde görüş belirtti ve karar aldı. Ancak Komite kararlarının bağlayıcı niteliği yok.