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BM İnsan Hakları Konseyi ABD Gündemiyle Toplanacak

15.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Amerika’da polisin siyah Amerikalılara karşı uygulamaları ve son olarak George Floyd’un polisin gözaltı işlemi neticesinde hayatını kaybetmesi üzerine artan ırkçılık tartışmaları Birleşmiş Milletler’e taşınıyor

BM İnsan Hakları Konseyi ABD Gündemiyle Toplanacak

Amerika’da polisin siyah Amerikalılara karşı uygulamaları ve son olarak George Floyd’un polisin gözaltı işlemi neticesinde hayatını kaybetmesi üzerine artan ırkçılık tartışmaları Birleşmiş Milletler’e taşınıyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, Amerika’daki “sistematik ırkçılık, polisin siyahlara ve protestoculara karşı uygulamaları”konularının Çarşamba günü yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını açıkladı.

Toplantı çağrısı Burkina Faso tarafından Afrika ülkeleri adına yapılmıştı. Konseye teslim edilen toplantı talebi mektubunda “Amerika’da siyah George Floyd’un ölümü tek ve bağımsız biro lay değildir” vurgusu yapıldı. Mektupta ayrıca Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolarda da polisin siyah Amerikalılara karşı tavrının Amerika’da etnik azınlıklar ve Afrika kökenlilerin yaşadığı ayrımcılığın bir örneği olduğu görüşüne yer verildi.

Amerika merkezi Cenevre’de bulunan 47 ülkeden oluşan konseyin üyesi değil.

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