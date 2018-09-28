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BM İnsan Hakları Konseyi Yemen tasarısını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi, BAE'nin tüm karşı çabalarına rağmen Uluslararası Yemen Heyeti'nin görev süresinin uzatılmasını öngören tasarıyı kabul etti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki meşru hükümet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tüm karşı çabalarına rağmen ülkedeki insan hakları ihlallerinin kınanması ve Uluslararası Yemen Heyeti'nin görev süresinin uzatılmasını öngören tasarıyı kabul etti.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konseyin 39'uncu oturumunun son gününde, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada ve İsveç gibi bazı Batılı üyelerin, Yemen'deki şiddetin ve insan hakları ihlallerinin kınanmasını ve "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlar"dan oluşan Uluslararası Yemen Heyeti'nin görev süresinin uzatılmasını öngören tasarısı görüşüldü.

Konseyin geçen yıl 30 Eylül'de Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere kurduğu heyete destek veren Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkeler, bu kez heyetin görev süresinin uzatılmasına karşı çıktı.

Bu ülkelerin tasarıya karşı çıkmasında, Uluslararası Yemen Heyeti'nin 28 Ağustos'ta, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildiren raporu büyük rol oynadı.

47 üyeli konseyde tasarı, tüm itirazlara rağmen 21 lehte, 8 aleyhte ve 18 çekimser oyla kabul edildi.

Oylamada Suudi Arabistan ve BAE'nin yanı sıra Mısır, Burundi, Küba, Çin, Pakistan ve Venezuela gibi ülkeler tasarı aleyhinde oy kullandı.

Kabul edilen tasarı ile Uluslararası Yemen Heyeti'nin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Heyetin geçen ay yayımladığı raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak, "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE BM İnsan Hakları Konseyi Suudi Arabistan Yemen

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