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BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tavsiyeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:22 | Son Güncelleme

Konsey, aralarında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili devam eden soruşturmanın "eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı" bir şekilde yürütülmesi de dahil Suudi Arabistan'a 258 tavsiyede bulundu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, aralarında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili devam eden soruşturmanın "eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı" bir şekilde yürütülmesi de dahil Suudi Arabistan'a 258 tavsiyede bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu'nun 31. Oturumu'nda, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri mercek altına alındı.

5 Kasım'da başlayan ve 16 Kasım'da sona erecek EPİM Çalışma Grubu'nun 31. Oturumu'nun bugün yayımlanan raporunda Suudi Arabistan'a 258 tavsiyede bulunuldu.

47 üyeli konseyden çeşitli ülkelerin bulunduğu tavsiyeler arasında Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ön plana çıktı.

Kanada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili devam eden soruşturmanın "eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı" bir şekilde yürütülmesi, Hırvatistan ise soruşturmanın Türk makamlarıyla işbirliği içinde yürütülmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi tavsiyesinde bulundu.

İzlanda, Cemal Kaşıkçı soruşturmasına uluslararası uzmanların da dahil edilmesi çağrısında bulunurken, diğer ülkeler de Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgileri açıklamaya davet etti.

Raporda, ayrıca Suudi Arabistan'a ülkedeki kadın mahkumların serbest bırakılması, "Katar'a uygulanan tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin derhal kaldırılması" ve Yemen'deki sivillere yönelik saldırıların acilen sona erdirilmesi gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, İnsan Hakları Konseyi'nin raporundaki 258 maddeden oluşan tavsiyeleri incelemesi ve konseyin önümüzdeki yıl yapılacak 40. oturumun bitmeden cevaplaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Konseyi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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