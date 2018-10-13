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BM İnsan Hakları Konseyine Seçilen Yeni Üye Ülkelere Tepki

13.10.2018 01:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bugün yapılan gizli oylamada, ’BM İnsan Hakları Konseyi’ne’ yeni üye ülkeler seçildi. Genel Kurul’da yapılan oylamanın ardından konseyde üç yıl görev yapacak 18 yeni üye ülke belirlendi

BM İnsan Hakları Konseyine Seçilen Yeni Üye Ülkelere Tepki

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bugün yapılan gizli oylamada, ’BM İnsan Hakları Konseyi’ne’ yeni üye ülkeler seçildi. Genel Kurul’da yapılan oylamanın ardından konseyde üç yıl görev yapacak 18 yeni üye ülke belirlendi.

Seçimler sonucunda, BM İnsan Hakları Konseyi’ne seçilen bazı ülkelere uluslararası insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

İnsan hakları sicilleri oldukça kötü olduğu belirtilen Eritre, Bahreyn ve Filipinlerin de konseyin yeni üyeleri arasında yer alması tepki gördü.

‘Sicili bozuk ülkelerin konsey üyesi seçilmesi kabul edilemez’

Uluslararası Af Örgütü New York Temsilcisi Sherine Tadros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu’nda yapılan, ‘İnsan Hakları Konseyi’ üyeliği için uygulanan seçim yöntemini ve seçilen Eritre, Bahreyn ve Filipinlerin üye ülkeler arasında yer almasını eleştirdi. Tadros, “Bu tarz oylamalar seçim kelimesini alay konusu haline getiriyor" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) BM Temsilcisi Louis Charbonneau da “Ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı bu ülkelerin BM İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine seçilmesi kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Yapılan gizli oylamada, Genel Kurul’da en fazla oy Hindistan’a verildi. Hindistan yapılan gizli oylamada 188 ülkenin oyunu aldı. Oylama coğrafi bölgelere göre yapıldı.

2006 yılında kurulan 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi’nin yapısı özellikle insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkelerin konseye üye seçilmesiyle sıkça eleştiriliyordu. ABD bir kaç dönem üye olduğu konseyden bir süre önce ayrıldığını açıklamıştı.

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