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BM İnsan Hakları Konseyi’ne Tepkiler Büyüyor

18.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’in önemli kurumlarından birisi olan İnsan Hakları Konseyi’ne seçilecek olan 14 ülke arasında Irak, Libya, Moritanya, Sudan ve Venezuela’nın yer almasına verilen tepkiler büyüyor

BM İnsan Hakları Konseyi’ne Tepkiler Büyüyor

Birleşmiş Milletler’in önemli kurumlarından birisi olan İnsan Hakları Konseyi’ne seçilecek olan 14 ülke arasında Irak, Libya, Moritanya, Sudan ve Venezuela’nın yer almasına verilen tepkiler büyüyor.

Bir grup sivil toplum kuruluşunun ortak olarak Birleşmiş Milletler’e sunduğu raporda, bu ülkelerde yapılan insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek konseye seçilmelerinin yaratacağı tehlikeye dikkat çekildi.

Merkezi Cenevre’de bulunan UN Watch adlı denetleme örgütünün başkanı Hillel Neuer konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı. Neuer, UN Watch ve diğer sivil toplum örgütlerinin bu ülkelerin seçimlerine tepki gösterdiklerini, özellikle Afrika ülkeleri arasında rakipleri olmadığı için bu koltukları kazanmayı garantileyen Libya, Moritanya ve Sudan gibi, niteliksiz hükümetler tarafından yönetilen ülkelerle Irak ve Venezuela'nın adaylıklarına karşı olduklarını vurguladı.

Neuer "Diktatörlüklerle yönetilen ülkelerin BM'nin en yüksek insan hakları organına seçilmesi bu kurumun güvenilirliğini ve etkinliğini zedeler, dünyanın en kötü rejimlerine bir propaganda ödülü vermek bu rejimlere muhalif olanların da moralini bozacaktır” şeklinde konuştu.

Neuer Moritanya’da yaklaşık 500 bin (modern) kölenin yasadığını bu kişilerin para kazanmadan ve özgürlüklerine kavuşma umudu olmaksızın çalıştıklarını, Maduro rejimiyle yönetilen Venezuela’nın BM İnsan Hakları Konseyi’ne üyeliğinin “yangın çıkartmayı seven birinin itfaiye amirliğine getirilmesiyle” aynı anlama geldiğini söyledi.

Şu ana kadar hiçbir Avrupa ülkesinin temsilciliğinin bu konuyla ilgili olarak BM’yi kınamamasını da eleştiren Neuer, bu durumun Birleşmiş Milletler’in insan haklarını koruma konusunda ne kadar işlevsiz olduğunu kanıtladığını da ekledi.

UN Watch, İnsan Hakları Vakfı (Human Rights Foundation) ve Raoul Wallenberg İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı 28 sayfalık raporda İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmesi planlanan ülkelerin neden bu koltuğa seçilmelerinin doğru olmadığı ve ayrıca bu ülkelerin insan hakları ihlalleri ayrıntılı olarak verilmiş.

Raporda ayrıca Ermenistan, Benin, Brezilya ve Moldova’nın da geçmişteki insan hakları ihlalleri göz önünde bulundurularak konseye seçilmeleri konusundaki endişelere yer veriliyor.

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