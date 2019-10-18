BM İnsan Hakları Konseyi’ne Tepkiler Büyüyor

Birleşmiş Milletler’in önemli kurumlarından birisi olan İnsan Hakları Konseyi’ne seçilecek olan 14 ülke arasında Irak, Libya, Moritanya, Sudan ve Venezuela’nın yer almasına verilen tepkiler büyüyor.

Bir grup sivil toplum kuruluşunun ortak olarak Birleşmiş Milletler’e sunduğu raporda, bu ülkelerde yapılan insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek konseye seçilmelerinin yaratacağı tehlikeye dikkat çekildi.

Merkezi Cenevre’de bulunan UN Watch adlı denetleme örgütünün başkanı Hillel Neuer konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı. Neuer, UN Watch ve diğer sivil toplum örgütlerinin bu ülkelerin seçimlerine tepki gösterdiklerini, özellikle Afrika ülkeleri arasında rakipleri olmadığı için bu koltukları kazanmayı garantileyen Libya, Moritanya ve Sudan gibi, niteliksiz hükümetler tarafından yönetilen ülkelerle Irak ve Venezuela'nın adaylıklarına karşı olduklarını vurguladı.

Neuer "Diktatörlüklerle yönetilen ülkelerin BM'nin en yüksek insan hakları organına seçilmesi bu kurumun güvenilirliğini ve etkinliğini zedeler, dünyanın en kötü rejimlerine bir propaganda ödülü vermek bu rejimlere muhalif olanların da moralini bozacaktır” şeklinde konuştu.