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BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "Venezuela'daki şiddetin sona ermesini ve insan haklarına saygının, çözümün bir parçası olmasını umuyoruz" - "İnsan hakları konusunda hiçbir ülke mükemmel bir sicile sahip değil" - İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis: - "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Slovak gazeteci Jan Kuciak gibi gazetecilerin cesaretlerinden dolayı suikasta uğradığını düşünüyorum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

Bachelet, İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, "İnsan hakları konusunda hiçbir ülke mükemmel bir sicile sahip değil ama hepsi, hükümetlerinin kendi halklarının haklarının idame ettirilmesi ve korunması gerektiğini kabul ediyor." dedi.

"Her gün birçok zorlukla başa çıkmak zorunda kalıyoruz." diyen Bachelet, özellikle son birkaç günde dünyanın gözünün Venezuela'da olduğunu söyledi.

Bachelet, "Venezuela'daki şiddetin sona ermesini ve insan haklarına saygının, çözümün bir parçası olmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konseyin açılışındaki konuşmacılar arasında yer alan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, konuşmasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değindi.

Cassis, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Slovak gazeteci Jan Kuciak gibi gazetecilerin cesaretlerinden dolayı suikasta uğradığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir ay sürecek oturumlara ayrıca Suriye, Güney Sudan, Burundi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumunu soruşturan BM komisyonlarının raporları sunulacak. Başta idam cezası ve popülizm olmak üzere 6 önemli konuda toplantılar yapılacak.

Oturumda, BM'ye üye uluslararası sivil toplum kuruluşlarınca işkence, göç sorunu, inanç hürriyeti, terörizmle mücadele, savaş suçları, kadın ve çocuk hakları ile kişisel dokunulmazlıklar gibi konulara ilişkin çok sayıda yan etkinlik düzenlenecek.

- BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise konseyde gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları tavsiye niteliği taşıyor, yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

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