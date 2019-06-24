HABER

BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: (1) - "DEAŞ'ın çöküşünün ardından Suriye ve Irak'ta 55 binden fazla şüpheli DEAŞ savaşçısı ve ailesi gözaltına alındı" - "Ülkeleri ve suçun niteliği ne olursa olsun suçlu olduğundan şüphelenilen kişilerin tümü, adil yargılanma süreci garanti edilerek soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmalıdır"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye ve Irak'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.

İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Bachelet, 12 Temmuz'a kadar sürecek konseyin açılışında, konuşmasının büyük bir bölümünü Suriye ve Irak'taki DEAŞ militanları ve ailelerinin durumuna ayırdı.

"DEAŞ'ın çöküşünün ardından Suriye ve Irak'ta 55 binden fazla şüpheli DEAŞ savaşçısı ve ailesi gözaltına alındı." diyen Bachelet, Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki El Hol kampında 50 ülkeden geldiği iddia edilen DEAŞ militanlarıyla ailelerinin "standartların çok altında kötü şartlarda" tutulduğunu belirtti.

Bachelet, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tahminlerine göre, 20 bini Irak'ta olmak üzere çoğunun yaşı 12'nin altında, 29 bin "yabancı savaşçının" çocuklarının bölgede bulunduğunu aktardı.

- Adil soruşturma ve kovuşturma çağrısı

Adil yargılamanın, toplumları gelecekteki radikalleşmeden ve şiddetten koruyacağını vurgulayan Bachelet, "Ülkeleri ve suçun niteliği ne olursa olsun suçlu olduğundan şüphelenilen kişilerin tümü, adil yargılanma süreci garanti edilerek soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmalıdır." diye konuştu.

Bachelet, DEAŞ militanlarının hukuka aykırı ve insanlık dışı koşullarda yargılanmasının "adalete ihanet olacağını" söyledi.

"Ayrıca bağımsız adli inceleme yapılmadan, suç şüphesi bulunmayan kişilerin hukuka aykırı şekilde alıkonulmaları kabul edilemez." ifadelerini kullanan Bachelet, DEAŞ savaşçısı olduğu iddia edilen 150'den fazla kadın ve erkeğin Irak'ta terörle mücadele yasası gereğince adil yargılama koşulları sağlanmadan idam cezasına çarptırıldığını vurguladı.

- "Yabancı savaşçılar ülkelerine geri gönderilsin"

Binlerce Suriyeli ve Iraklı "DEAŞ savaşçısının" ailesinin gözaltında tutulduğuna işaret eden Bachelet, bu ailelerin intikam saldırıları riski altında olduğunu ve toplumla yeniden bütünleşmeleri için rehabilitasyon programlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Bachelet, DEAŞ mensubu yabancı savaşçıların uluslararası standartlara uygun yargılanmadıkları sürece mensubu oldukları ülkelere geri gönderilmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Devletlerin de vatandaşları için gerekli sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğine işaret eden Bachelet, bazı ülkelerin yabancı savaşçıların vatandaşlığını iptal etmesinin en fazla çocukları etkileyeceğini kaydetti.

- İdlib uyarısı ve çağrısı

Bachelet, Suriye'de son haftalarda özellikle Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirterek "Çatışmalar daha da yoğunlaşırsa özellikle İdlib şehir merkezindeki sivillerin üzerindeki etkisi yıkıcı olabilir." uyarısında bulundu.

Son derece endişe duyduklarını vurgulayan Bachelet, "Ofisim, daha çok Suriye hükümeti (rejim) ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle, hastane ve okullar da dahil sivil altyapı tesislerinin tahrip edildiği ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair raporlar aldı." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, "Sivillerin korunmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmak zorunda. Çatışma içindeki tüm tarafları, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ağır silahların kullanımını derhal durdurmaya davet ediyorum. Ayrıca tüm tarafları, Suriye'de işkence riski çok yüksek ve korkunç şartlar altında tutulan binlerce Suriyeliyi serbest bırakmaya çağırıyorum." dedi.

(Sürecek)

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...
Ankaralı İncifer'e, Derecik'te 2 gün 2 gecelik aşiret düğünüAnkaralı İncifer'e, Derecik'te 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM DEAŞ Michelle Bachelet

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Anadolu Ajansı'ndan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

AA'dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

JÖH'ler Karadeniz dağlarında 'Rojhat' ve 'Rızgar'ı arıyor!

Asker her yerde onları arıyor!

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.