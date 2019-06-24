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BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: (2) - "(Cemal Kaşıkçı raporu) Suudi Arabistan'ın, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü'nün geçen haftaki raporunu reddetmesini üzüntüyle karşılıyorum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun açıklanmasına ilişkin, "Suudi Arabistan'ın, Özel Raportör'ün geçen haftaki raporunu reddetmesini üzüntüyle karşılıyorum." dedi.

İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı. 12 Temmuz'a kadar sürecek konseyin açılışında konuşan Bachelet, dünyanın farklı ülkelerindeki insan hakları ihlallerine değindi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma yürüten Özel Raportör Callamard'ın geçen hafta açıkladığı rapora atıfta bulunan Bachelet, "Suudi Arabistan'ın, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü'nün geçen haftaki raporunu reddetmesini üzüntüyle karşılıyorum." dedi.

Bachelet ayrıca bu ülkenin, idam cezasına çarptırılan 37 erkeğin cezasını nisan ayında infaz etmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak idam edilenlerin arasında çocukların da bulunduğunun altını çizdi.

İran'da da çocukların ölüm cezasına çarptırılmaya devam edildiğini anımsatan Bachelet, 18 Nisan'da 18 yaşın altında iki çocuğun idam cezalarının infaz edilmesinden dehşete düştüğünü söyledi. Bachelet ayrıca 85'ten fazla çocuğun her an infaz riskiyle karşı karşıya kalmasından özellikle endişe duyduğunu dile getirdi.

- "Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor"

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki sorunları ve diğer konuları Çin hükümeti nezdinde gündeme getirmeye devam ettiğini belirten Bachelet, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin bölgeye sınırsız erişimi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bachelet, ellerindeki delillere göre, Myanmar'ın kuzeyindeki Arakan eyaletindeki Arakanlı Müslümanlara karşı zulmün devam ettiğini, Myanmar makamlarının Arakanlı mültecilerin "gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir" şekilde geri dönüşleri için gerekli koşulları oluşturma çabasında olmadığını vurguladı.

Arakan eyaletine insani erişimin hala sağlanamadığını anlatan Bachelet, kendilerine gelen iddialara göre, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi.

Bachelet, daha fazla sivilin yerinden edilmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

- Sudan'da çağrı

Sudan'da 3 Haziran'daki barışçıl oturma eyleminde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve pek çoğunun yaralandığını hatırlatan Bachelet, yüzlerce göstericinin de kaybolmuş olabileceğini dile getirdi.

Bachelet, Sudanlı yetkilileri, insan hakları gözlemcilerinin ülkeye girişine izin vermeye ve gösterileri bastırmamaya davet etti.

Öte yandan, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporu 26 Haziran'da konseye sunacak.

Callamard, aynı gün raporla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu Cemal Kaşıkçı Michelle Bachelet

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