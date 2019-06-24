BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı

Bachelet ayrıca bu ülkenin, idam cezasına çarptırılan 37 erkeğin cezasını nisan ayında infaz etmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak idam edilenlerin arasında çocukların da bulunduğunun altını çizdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma yürüten Özel Raportör Callamard'ın geçen hafta açıkladığı rapora atıfta bulunan Bachelet, "Suudi Arabistan'ın, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü'nün geçen haftaki raporunu reddetmesini üzüntüyle karşılıyorum." dedi.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun açıklanmasına ilişkin, "Suudi Arabistan'ın, Özel Raportör'ün geçen haftaki raporunu reddetmesini üzüntüyle karşılıyorum." dedi.

İran'da da çocukların ölüm cezasına çarptırılmaya devam edildiğini anımsatan Bachelet, 18 Nisan'da 18 yaşın altında iki çocuğun idam cezalarının infaz edilmesinden dehşete düştüğünü söyledi. Bachelet ayrıca 85'ten fazla çocuğun her an infaz riskiyle karşı karşıya kalmasından özellikle endişe duyduğunu dile getirdi.

- "Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor"

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki sorunları ve diğer konuları Çin hükümeti nezdinde gündeme getirmeye devam ettiğini belirten Bachelet, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin bölgeye sınırsız erişimi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bachelet, ellerindeki delillere göre, Myanmar'ın kuzeyindeki Arakan eyaletindeki Arakanlı Müslümanlara karşı zulmün devam ettiğini, Myanmar makamlarının Arakanlı mültecilerin "gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir" şekilde geri dönüşleri için gerekli koşulları oluşturma çabasında olmadığını vurguladı.

Arakan eyaletine insani erişimin hala sağlanamadığını anlatan Bachelet, kendilerine gelen iddialara göre, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi.