Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Özel Raportör Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu Konsey'in başlamasından 1 hafta önce açıkladı.

İHK'nın "yüksek seviyeli" bölüme katılım ise mart ayındaki 40. oturuma göre sönük geçti.

Cinayete ilişkin özellikle Suudi Arabistan yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutan dikkati çekici ifadelerin yer aldığı rapor, uluslararası basında "son dakika" haberi olarak duyuruldu.

Callamard, aynı gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturmanın raporun açıklanmasıyla sona erdiğini aktardı.

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi" diyen Callamard, İHK'ya ve BM Güvenlik Konseyi'ne sorumluların yargılanması için harekete geçme çağrısı yaptı.

- Suudi Arabistan'a sert tepki

Callamard, 26 Haziran'da raporu Konsey'e sundu. Burada yaptığı konuşmada, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu vurgulayan Callamard, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdulaziz Alwasil'in rapora ilişkin iddiaları üzerine tekrar söz alan Callamard, bu ülkeye sert tepki göstererek, "(Raporumda) Kesinlikle ve kesinlikle bir sonuca ulaşmak için medya haberlerine dayanmadım. Kaynaklarımı açıklamadım çünkü kaynaklarım misillemeden korkuyordu." dedi.