BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin kararı tepkiye neden oldu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumu'nda alınan, Gazze'de ve İsrail işgali altındaki Filistin bölgelerinde artan şiddet ve insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngeren kararı, İsrail ve ABD'nin tepkisine neden oldu.

İsrail ve ABD, konseyi İsrail'e karşı önyargılı olmakla suçluyor. BMİHK'nın kurulduğu 2006 yılından bu yana yürütülen 33 soruşturmadan yedisi Filistin toprakları ile ilgiliydi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kararı "utanç verici olarak" değerlendirirken, "bunun konseyin İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri sürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı da karara sert tepki göstererek, bunun "Hamas'ın suçlarını örtbas etmek olduğunu" savundu.

ABD de kararı eleştirdi. Kararın bölgede istikrara yönelik atılan adımları tehlikeye attığı belirtildi. Hamas ise BMİHK'nın kararı memnuniyetle karşıladığını duyururken çatışmalardaki payının meşru müdafaa ile sınırlı olduğunu ileri sürdü.