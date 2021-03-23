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BM İnsan Hakları Ofisinden İstanbul Sözleşmesi ve HDP Çağrısı

23.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, Türkiye'nin hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını eleştirdi. Throssell’in gündeminde HDP’ye kapatma davası ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi de vardı

BM İnsan Hakları Ofisinden İstanbul Sözleşmesi ve HDP Çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, Türkiye'nin hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını eleştirdi. Throssell’in gündeminde HDP’ye kapatma davası ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi de vardı.

Türkiye’nin "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmesine Birleşmiş Milletler’in farklı kurumlarından tepkiler sürüyor.

Son açıklama BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden geldi. Örgütün insan hakları sözcüsü Liz Throssel, Türkiye’nin kadına şiddetin her türlüsüyle mücadele amaçlı bu önemli bölgesel anlaşmadan çekilmesinin, ülkede sivil alanın daralması, karar alma sürecine anlamlı ve demokratik katılımın eksikliği gibi insan haklarıyla ilgili daha derin endişeleri açığa çıkardığını söyledi.

Çekilme kararının mecliste tartışılmadan, kadın hakları grupları gibi sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan alındığına dikkat çeken sözcü, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Jeria’nın memnuniyetsizliğini de dile getirdi.

Sözcü Liz Throssell, açıklamasında ‘’Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerinden çekilmesi, kadına şiddetin ortadan kaldırılması için siyasi niyet ve küresel adanmışlığın gerektiği bir dönemde dünyaya da yanlış bir mesaj göndermektedir. Covid-19 pandemisi döneminde cinsiyete bağlı şiddet artmış ve kadın hakları gerilemişken, karşı girişimleri daha da hayati hale getirmiştir’’ dedi.

Throssell, Türkiye’yi bu kararından vazgeçmeye, sivil toplum ve kadın gruplarıyla iletişime geçmeye ve ülkedeki tüm kadınların haklarını ve güvenliklerini sağlamaya çağırdıklarını söyledi.

HDP ve Gergerlioğlu açıklaması

BM sözcüsü, Türkiye’de son haftalardaki başka gelişmelerin de ülkede insan haklarının durumuyla ilgili endişelerini derinleştirdiğini kaydetti. Muhalif siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının evlerine baskınla gözaltına alındığını söyleyen sözcü, muğlak şekilde tanımlanmış terör bağlantılı suçlamaların bu kişileri hedef almak ve susturmak için kullanıldığını savundu. Sözcü terörle mücadelede yasalarının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumlu olması gerektiğine vurgu yaptı.

Liz Throssell, 17 Mart’ta hem HDP’nin kapatılması için yasal sürecin başlatıldığına hem de HDP üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülerek dokunulmazlığının kaldırıldığına da dikkat çekti. Throssell, ‘’Gergerlioğlu’nun hüküm giydiği suçlama genel ve uluslararası standartlarla örtüşmüyor. Kendisine karşı başlatılan sürecin de Türkiye’de terörle mücadele yasalarının, temel özgürlüklerden ve insan haklarından yararlanmaya olumsuz etkisi olabilecek şekilde kötüye kullanılması gibi bir eğilimin parçası olmasından endişeliyiz’’ ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler yetkilisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayı başında açıkladığı İnsan Hakları Planı’nı da anımsattı ve bu planın uluslararası yükümlülükleri gereğince uygulanması gerektiğini söyledi. Throssell, ‘’Türkiye’nin eylemlerinin ifade özgürlüğü, barışçı toplantı ve gösteri hakkı, siyasi parti kurma ve katılma hakkı gibi örgütlenme özgürlüğü, kamu işlerine katılma hakkı dahil uluslararası insan hakları hukukundan doğan yükümlülükleriyle tutarlı ve terörle mücadele yasalarında insan haklarına tamamen saygı içinde olmasının önemini yineliyoruz’’ diye konuştu.

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