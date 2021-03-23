BM İnsan Hakları Ofisinden İstanbul Sözleşmesi ve HDP Çağrısı

Son açıklama BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden geldi. Örgütün insan hakları sözcüsü Liz Throssel, Türkiye’nin kadına şiddetin her türlüsüyle mücadele amaçlı bu önemli bölgesel anlaşmadan çekilmesinin, ülkede sivil alanın daralması, karar alma sürecine anlamlı ve demokratik katılımın eksikliği gibi insan haklarıyla ilgili daha derin endişeleri açığa çıkardığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, Türkiye'nin hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını eleştirdi. Throssell’in gündeminde HDP’ye kapatma davası ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi de vardı.

Sözcü Liz Throssell, açıklamasında ‘’Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerinden çekilmesi, kadına şiddetin ortadan kaldırılması için siyasi niyet ve küresel adanmışlığın gerektiği bir dönemde dünyaya da yanlış bir mesaj göndermektedir. Covid-19 pandemisi döneminde cinsiyete bağlı şiddet artmış ve kadın hakları gerilemişken, karşı girişimleri daha da hayati hale getirmiştir’’ dedi.

Throssell, Türkiye’yi bu kararından vazgeçmeye, sivil toplum ve kadın gruplarıyla iletişime geçmeye ve ülkedeki tüm kadınların haklarını ve güvenliklerini sağlamaya çağırdıklarını söyledi.

HDP ve Gergerlioğlu açıklaması

BM sözcüsü, Türkiye’de son haftalardaki başka gelişmelerin de ülkede insan haklarının durumuyla ilgili endişelerini derinleştirdiğini kaydetti. Muhalif siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının evlerine baskınla gözaltına alındığını söyleyen sözcü, muğlak şekilde tanımlanmış terör bağlantılı suçlamaların bu kişileri hedef almak ve susturmak için kullanıldığını savundu. Sözcü terörle mücadelede yasalarının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumlu olması gerektiğine vurgu yaptı.