HABER

BM insan hakları uzmanlarından nefret suçlarını durdurma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, devletlere, nefret suçlarını durdurmak için daha fazla çaba sarfetmeleri konusunda çağrıda bulundu - Uzmanlar, BM'nin 22 Ağustos'u, "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" olarak tanımlamasından memnuniyet duyulduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, nefret suçlarını durdurmak ve dinler arası diyalog girişimlerini teşvik etmek için devletlerin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan ve 15 insan hakları uzmanının imzasını taşıyan açıklamada, BM'nin 22 Ağustos'u "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" olarak tanımlamasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, herhangi birine karşı dini hoşgörüsüzlük, din veya inanç temelli şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık oluşturmak için bu günün "harika bir fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu ve "Ayrımcılığı haklı çıkarmak için dinin veya inancın asla kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nefret suçlarını durdurmak ve dinler arası diyalog girişimlerini teşvik etmek için devletlerin daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, ülkeler, bireyler ve gruplar, kişileri ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı koruyan uluslararası insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmek, dinler, inançlar ve kültürler arası diyalog girişimlerini artırmak ve insan hakları eğitimini kapsayıcı şekilde genişletmek için birlikte çalışmaya davet edildi.

- 22 Ağustos Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü

Bu yılın başında Polonya, Brezilya, Kanada, Mısır, Irak, Ürdün, Nijerya, Pakistan ve ABD tarafından dini topluluklara yönelik şiddetin artmasına karşı ve şiddet kurbanlarının 22 Ağustos'ta anılması için tasarı oluşturulmuştu.

Oluşturulan tasarı daha sonra BM Genel Kurulu'nca kabul edilerek, 22 Ağustos tarihi, Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü olarak belirlenmişti.

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Sandıklı’da boyu iki metreyi geçen organik kabaklarSandıklı’da boyu iki metreyi geçen organik kabaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanların

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.