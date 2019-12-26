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  4. BM insan hakları uzmanlarından "Uygur Türkü Teyip'in yerini açıklayın" çağrısı

BM insan hakları uzmanlarından "Uygur Türkü Teyip'in yerini açıklayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

BM insan hakları uzmanlarından "Uygur Türkü Teyip'in yerini açıklayın" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, "Çin'de bilinmeyen bir yerde gözaltında tutulan" eski Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Prof. Dr. Taşpolat Teyip'in durumundan endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Gözaltında Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu ve BM özel raportörleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Uygur aydını ve bilim insanı Teyip'in Almanya'da bir konferansa giderken 2017'de Çinliler tarafından alıkonulduğundan bu yana nerede olduğunun bilinmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Çinli yetkililer bize, Teyip'in yolsuzluk suçlamalarından yargılanmakta olduğunu, akrabaları tarafından bir avukat tutulduğunu ve ölüm cezasına çarptırılmadığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Uygur Türkü Teyip'in idam cezasına mahkum edilmediğinin Çin tarafından teyit edilmesinden memnuniyet duyulacağı vurgulanan açıklamada, "Teyip'in şu an nerede tutulduğunu kamuoyuna açıklayın ve ailesinin onu ziyaret etmesine izin verin." çağrısına yer verildi.

Teyip'e verilen cezanın açıklığa kavuşturulmamasının özellikle endişe verici olduğunun altı çizilen açıklamada, BM insan hakları uzmanlarının Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerinin bir dizi tesiste "bilinmeyen suçlamalarla tutulmasından" kaynaklanan endişelerini defalarca dile getirdiği de hatırlatıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerine yönelik Pekin yönetiminin uygulamaları ve ülkedeki diğer dini inanışlara karşı aldığı kararlar, 2019'da dünya gündeminin en dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

Bölgede akıbeti bilinmeyen çok sayıda aydın ve akademisyenin toplama kamplarında tutulduğundan şüpheleniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Uygur Türkü eski rektör Taşpolat Teyip'

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