BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Venezuela'da

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun resmi daveti üzerine Venezuela’ya gelen, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, farklı siyasi eğilimdeki kurum ve aktörlerle görüşerek ülkedeki insan hakları durumunu gözlemliyor. Bu ziyaretin siyasi olarak önemi, üst düzey bir BM yetkilisinin, bir devlet başkanı olarak meşruluğunu tartışılan Nicolas Maduro ile görüşmesi.
Mayıs 2018’deki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra, 2019 başında ikinci kez görevine başlamasıyla birlikte eleştirilerin hedefine oturan Nicolas Maduro, seçimlerin meşru olmadığı iddiasıyla hem Venezuelalı muhalefet tarafından hem de ABD’nin başını çektiği Lima Grubu olmak üzere uluslararası aktörler tarafından kabul görmemişti.
Muhalif líder Juan Guaido, Michelle Bachelet’ten özellikle gözaltında işkence vakalarının ve siyasi tutuklamaların araştırılması talebinde bulunurken, ayrıca muhalefet BM Kalkınma Programı Ofisi önünde ülkede yaşanan insan hakları ihlallerini görünür kılma adına gösteri çağrısı yaptı.
Tutuklu aileleri, hasta yakınları, göçmen aileleri, sağlık personeli, eğitimciler gibi farklı kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, cezaevlerinde bulunan yaklaşık 700 siyasi tutukluya, dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde olan muhalif 17 milletvekiline, hastanelerde yaşanan ölümlerle ilgisinde sağlık hakkına, ekonomik gerekçelerle yapılamayan eğitim hakkına ve 2018’de 2 milyondan fazla Venezuelalıyı göç etmeye iten sosyo-ekonomik koşullara dikkat çekildi.
Maduro hükümeti ise ülkedeki insan haklarını iyileştirmek için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden kendilerini yönlendirmesini istediklerini hükümetinin Venezuela halkının haklarını korumak için gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca hükümet, ekonomik yaptırımların Venezuela’daki insan hakları ihlallerinin asıl nedeni olduğuna Michelle Bachelet’i ikna etmeye çalışıyor.
Michelle Bachelet’in programında Ulusal Meclis’in ve muhalefetin lideri Juan Guaido, hükümeti destekleyen Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ile bazı sivil toplum örgütleri, tutuklu yakınları, sağlık kuruluşları, sendikalar ve son olarak Nicolas Maduro ile görüşme var. Bachelet’in Nicolas Maduro ile uçağının kalkış saatinden sadece 2 saat önce görüşecek olması dikkat çeken bir detay. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, ilerleyen saatlerde havaalanında bir basın toplantısı gerçekleştirecek.
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