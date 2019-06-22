BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Venezuela'da

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun resmi daveti üzerine Venezuela’ya gelen, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, farklı siyasi eğilimdeki kurum ve aktörlerle görüşerek ülkedeki insan hakları durumunu gözlemliyor. Bu ziyaretin siyasi olarak önemi, üst düzey bir BM yetkilisinin, bir devlet başkanı olarak meşruluğunu tartışılan Nicolas Maduro ile görüşmesi.

Mayıs 2018’deki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra, 2019 başında ikinci kez görevine başlamasıyla birlikte eleştirilerin hedefine oturan Nicolas Maduro, seçimlerin meşru olmadığı iddiasıyla hem Venezuelalı muhalefet tarafından hem de ABD’nin başını çektiği Lima Grubu olmak üzere uluslararası aktörler tarafından kabul görmemişti.

Muhalif líder Juan Guaido, Michelle Bachelet’ten özellikle gözaltında işkence vakalarının ve siyasi tutuklamaların araştırılması talebinde bulunurken, ayrıca muhalefet BM Kalkınma Programı Ofisi önünde ülkede yaşanan insan hakları ihlallerini görünür kılma adına gösteri çağrısı yaptı.