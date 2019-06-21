BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Venezuela ziyareti

CARACAS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'yı ziyaretinde kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüştü.

Bachelet, Guaido ile görüşmesinde, ülkede devam eden siyasi krize ve ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Guaido, Bachelet’e Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin halen 2 muhalif milletvekilini hapiste tuttuğunu ve 700'e yakın muhalif aktivistin de siyasi tutuklu statüsünde bulunduğunu aktardığını belirtti.

Mağdurlar ve yakınlarıyla görüşmeler yapan Bachelet'in de ülkedeki insan hakları ihlallerine dair kaygılarını dile getirdiğini ifade eden Guaido, Venezuela'nın çilesinin ancak Maduro hükümetinin iktidardan çekilmesiyle sona ereceğini vurguladığını söyledi.

Bachalet'in ziyaretinin ülkenin yaşadığı siyasi kargaşaya çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umduğunu aktaran Guaido, "Bu ziyaretin Venezuela'daki demokrasi mücadelesine yeniden canlanmasına yardım edeceğini umuyorum." dedi.