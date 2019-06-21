HABER

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Venezuela ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:55 | Son Güncelleme

Bachelet, başkent Caracas'ı ziyaretinde kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüştü

CARACAS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'yı ziyaretinde kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüştü.

Bachelet, Guaido ile görüşmesinde, ülkede devam eden siyasi krize ve ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Guaido, Bachelet’e Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin halen 2 muhalif milletvekilini hapiste tuttuğunu ve 700'e yakın muhalif aktivistin de siyasi tutuklu statüsünde bulunduğunu aktardığını belirtti.

Mağdurlar ve yakınlarıyla görüşmeler yapan Bachelet'in de ülkedeki insan hakları ihlallerine dair kaygılarını dile getirdiğini ifade eden Guaido, Venezuela'nın çilesinin ancak Maduro hükümetinin iktidardan çekilmesiyle sona ereceğini vurguladığını söyledi.

Bachalet'in ziyaretinin ülkenin yaşadığı siyasi kargaşaya çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umduğunu aktaran Guaido, "Bu ziyaretin Venezuela'daki demokrasi mücadelesine yeniden canlanmasına yardım edeceğini umuyorum." dedi.

Bachalet, gün içinde Sosyalist Parti lideri Diosdado Cabello ve Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno'nun yanı sıra Devlet Başkanı Maduro ile de bir görüşme yaparak ziyaretini sonlandıracak.

Devlet Başkanı Maduro da Bachelet'in üç günlük ziyaretine ilişkin televizyonda yaptığı açıklamada, Yüksek Komiser Bachelet'in Venezuela'daki insan hakları koşullarını geliştirmeyi amaçlayan önerilerini duymaya hazır olduğunu belirtti. Bachelet'in ziyaretini beklediklerini dile getiren Maduro, "Ziyaret Venezuela'nın insan hakları sistemi için iyi olacak." dedi.

Diğer yandan hükümetin, Bachelet'in ziyareti öncesinde, aralarında son zamanlardaki hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların bulunduğu siyasi tutuklu sayılan 21 muhalif eylemciyi serbest bıraktığı ifade edildi.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır bir ekonomik krizle birlikte siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kırıkkale Üniversitesinde “İstiklal Marşı” kriziKırıkkale Üniversitesinde “İstiklal Marşı” krizi
Suriye’ye askeri araç ve komando takviyesiSuriye’ye askeri araç ve komando takviyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

En Çok Okunan Haberler

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.