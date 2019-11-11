BM Irak Temsilcisi Hennis, Sistani ile "gösterileri" görüştü

Güvenlik güçlerinden göstericilere karşı aşırı şiddet kullanmaya son vermelerini isteyen ve bu konuda gerekli diğer taraflara da müdahil olmaları çağrısında bulunan Hennis, sözlerini "Bu ülke, başka ülkelerin çatışma sahası olmamalı." ifadeleriyle tamamladı.

Irak'ta bir süredir devam eden gösterilerde yaşananları yakından izlediklerini ifade eden Hennis, kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle sokakta hükümete karşı büyük tepki olduğunu söyledi.

BM Temsilcisi Hennis ayrıca Sistani'nin, ülke yöneticilerinin göstericilerin reform taleplerini yerine getirmemesi durumunda "başka yöntemlere" başvurulması gerektiğini söylediği bilgisini de paylaştı.

Hennis, dini mercii Sistani'nin "göstericilere yönelik tutuklama ve kaçırma eylemlerine son verilmesini, reformların ise belirlenen bir süre içinde tamamlanmasını" istediğini aktardı.

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, Iraklı Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani ile ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterileri görüştü.

- BM'den hükümete öneriler

BM Temcilcisi Hennis, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin ivedilikle karşılanması hususunda hükümete bazı öneriler sunduklarını belirtmişti.

Başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlerde devam eden gösterilerin sona ermesi için somut adımların atılmasının önemine dikkati çeken Hennis, hükümete sundukları önerileri şöyle sıralamıştı:

"1 Ekim'den bu yana gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılması. Barışçıl gösterilere müdahale edilmemesi. Kaçırma vakalarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması. Göstericileri hedef alanların kimliklerinin açıklanması ve yargılanmaları. Şiddete başvurmaktan sorumlu olanlarla, yasaları ihlal edenlerin kanunlara göre cezalandırılması. Son olarak tüm kamuoyu önünde hem bölgesel hem de uluslararası topluma iç işlerimize müdahil olmayın ve egemenliğimize saygı duyun çağrısında bulunulması."

- Irak'taki gösteriler

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

