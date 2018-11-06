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BM, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde 200'den fazla mezar bulunduğunu duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

BM, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde 200'den fazla mezar bulunduğunu duyurdu


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BM ırak toplu mezar

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